Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagra da natureza

Vídeo: jiboia devora sagui em área florestal de Brisamar, em Vila Velha

No flagrante da natureza selvagem, a jiboia estrangula o sagui, enquanto outros macacos ficam em volta. Em seguida, a cobra "faz digestão", pendurada em uma árvore; veja

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:10

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:10
Cobra devora sagui em área florestal do Morro do Cruzeiro, em Brisamar, Vila Velha
Cobra devora sagui em área florestal do Morro do Cruzeiro, em Brisamar, Vila Velha Crédito: @morrodocruzeirobrisamar | Instagram
Uma cena protagonizada por uma jiboia no Morro do Cruzeiro, no bairro Brisamar, em Vila Velha, chama a atenção de quem gosta dos flagras da natureza. A imagem foi registrada por Penha Dalfior, que compartilhou o vídeo com a página @morrodocruzeirobrisamar, no Instagram. A jiboia aparece em cima de uma árvore devorando um sagui.
O vídeo é curioso: a jiboia está no alto de uma árvore e estrangula o sagui enquanto outros macacos do mesmo bando também ficam em volta. Em seguida, a imagem da cobra "fazendo digestão", ainda pendurada em uma árvore. Veja abaixo.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o biólogo Yuri Leite, professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), contou que a jiboia tem uma dieta principalmente de vertebrados, e que ela se alimenta de mamíferos como o sagui e, principalmente, roedores, marsupiais, lagartos e aves também.
"Ela não é especializada em nenhum grupo, tem uma dieta variada. Não é surpresa, existem outros registros de saguis na dieta dessas cobras", detalhou.
Em relação à reação dos macacos, Yuri explicou que os saguis são animais que vivem em grupos, e que é normal que qualquer coisa que aconteça com um membro do grupo, os outros vão ficar lá e tentar ajudar.
"Mas ali é muito difícil, quando ela deu o bote ali, não tem muito o que fazer. Mas eles estão ali porque um membro do grupo foi atacado. Se possível, às vezes tentam ajudar", completou o biólogo.
Yuri detalha que tanto o sagui quanto a jiboia, são animais comuns na Região Metropolitana do Espírito Santo e nos parques, onde têm árvores. "Não é algo surpreendente, esperamos que aconteça de fato, mas talvez a gente não veja toda hora", concluiu o professor.
O veterinário Yhuri Nóbrega, também coordenador do Projeto Caiman, complementa. "É um registro muito bacana! Esse comportamento da jiboia é absolutamente normal. Está dentro do cardápio dela. Os saguis são extremamente sociais, vivem em bandos e esse comportamento é para tentar afugentar ou espantar o predador", disse.

Veja Também

Vídeo: macaco aparece em telhado e chama a atenção em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados