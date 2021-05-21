Vídeo: jiboia devora sagui em área florestal de Brisamar, em Vila Velha

Uma cena protagonizada por uma jiboia no Morro do Cruzeiro, no bairro Brisamar, em Vila Velha, chama a atenção de quem gosta dos flagras da natureza. A imagem foi registrada por Penha Dalfior, que compartilhou o vídeo com a página @morrodocruzeirobrisamar, no Instagram. A jiboia aparece em cima de uma árvore devorando um sagui.
O vídeo é curioso: a jiboia está no alto de uma árvore e estrangula o sagui enquanto outros macacos do mesmo bando também ficam em volta. Em seguida, a imagem da cobra "fazendo digestão", ainda pendurada em uma árvore. Veja abaixo.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o biólogo Yuri Leite, professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), contou que a jiboia tem uma dieta principalmente de vertebrados, e que ela se alimenta de mamíferos como o sagui e, principalmente, roedores, marsupiais, lagartos e aves também.
"Ela não é especializada em nenhum grupo, tem uma dieta variada. Não é surpresa, existem outros registros de saguis na dieta dessas cobras", detalhou.
Em relação à reação dos macacos, Yuri explicou que os saguis são animais que vivem em grupos, e que é normal que qualquer coisa que aconteça com um membro do grupo, os outros vão ficar lá e tentar ajudar.
"Mas ali é muito difícil, quando ela deu o bote ali, não tem muito o que fazer. Mas eles estão ali porque um membro do grupo foi atacado. Se possível, às vezes tentam ajudar", completou o biólogo.
Yuri detalha que tanto o sagui quanto a jiboia, são animais comuns na Região Metropolitana do Espírito Santo e nos parques, onde têm árvores. "Não é algo surpreendente, esperamos que aconteça de fato, mas talvez a gente não veja toda hora", concluiu o professor.
O veterinário Yhuri Nóbrega, também coordenador do Projeto Caiman, complementa. "É um registro muito bacana! Esse comportamento da jiboia é absolutamente normal. Está dentro do cardápio dela. Os saguis são extremamente sociais, vivem em bandos e esse comportamento é para tentar afugentar ou espantar o predador", disse.