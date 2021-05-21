Vídeo: jiboia devora sagui em área florestal de Brisamar, em Vila Velha

Cobra devora sagui em área florestal do Morro do Cruzeiro, em Brisamar, Vila Velha Crédito: @morrodocruzeirobrisamar | Instagram

Uma cena protagonizada por uma jiboia no Morro do Cruzeiro, no bairro Brisamar, em Vila Velha , chama a atenção de quem gosta dos flagras da natureza. A imagem foi registrada por Penha Dalfior, que compartilhou o vídeo com a página @morrodocruzeirobrisamar , no Instagram. A jiboia aparece em cima de uma árvore devorando um sagui.

O vídeo é curioso: a jiboia está no alto de uma árvore e estrangula o sagui enquanto outros macacos do mesmo bando também ficam em volta. Em seguida, a imagem da cobra "fazendo digestão", ainda pendurada em uma árvore. Veja abaixo.

A Gazeta, o biólogo Yuri Leite, professor na Em entrevista à reportagem de, o biólogo Yuri Leite, professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , contou que a jiboia tem uma dieta principalmente de vertebrados, e que ela se alimenta de mamíferos como o sagui e, principalmente, roedores, marsupiais, lagartos e aves também.

"Ela não é especializada em nenhum grupo, tem uma dieta variada. Não é surpresa, existem outros registros de saguis na dieta dessas cobras", detalhou.

Em relação à reação dos macacos, Yuri explicou que os saguis são animais que vivem em grupos, e que é normal que qualquer coisa que aconteça com um membro do grupo, os outros vão ficar lá e tentar ajudar.

"Mas ali é muito difícil, quando ela deu o bote ali, não tem muito o que fazer. Mas eles estão ali porque um membro do grupo foi atacado. Se possível, às vezes tentam ajudar", completou o biólogo.

Yuri detalha que tanto o sagui quanto a jiboia, são animais comuns na Região Metropolitana do Espírito Santo e nos parques, onde têm árvores. "Não é algo surpreendente, esperamos que aconteça de fato, mas talvez a gente não veja toda hora", concluiu o professor.