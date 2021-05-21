Vídeo: macaco aparece em telhado e chama a atenção em São Mateus

Macaco-prego aparece em telhado de casa Crédito: Emilyane Freire

A Gazeta, se trata de um macaco-prego, chamado cientificamente de Sapajus robustus. Um macaco apareceu no telhado de uma casa e chamou a atenção dos moradores do bairro Lago dos Cisnes, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A cena foi registrada na tarde de quinta-feira (20). Segundo especialista ouvido porse trata de um macaco-prego, chamado cientificamente de Sapajus robustus.

As imagens foram gravadas por Emilyane Freire, moradora do bairro. Segundo ela, a região fica perto de uma mata e a presença de macacos é frequente, mas, desta vez, ficou impressionada com o tamanho e com a espécie aparentemente diferente.

"O bairro fica perto de uma mata. Eu já havia visto o macaco da espécie mico, mas com esse fiquei impressionada, pelo tamanho e por ele não ser da espécie de costume", disse.

Ainda segundo a moradora, seus vizinhos já estão acostumados com os macacos, que até entram nas casas em busca de comida.

"Um dia desses um macaco similar entrou na casa do filho de uma moradora daqui, pelos galhos de uma árvore, e pegou um coco-verde, abriu e ainda quebrou uma planta. Depois, quando o filho dela chegou e percebeu a bagunça, foi ver nas câmeras o acontecido e viu o macaco fazendo tudo aquilo", contou.

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ESPECIALISTA RECOMENDA DISTÂNCIA DO ANIMAL

Segundo o médico veterinário e especialista em animais silvestres, Rodrigo Branco, quem encontrar um animal como o macaco-prego deve manter distância, não oferecer comida nem tentar pegá-lo.

“Quem encontrar o animal deve manter distância e não oferecer comida. Se o animal estiver machucado ou caído, a pessoa nunca deve pegá-lo na mão. Pegar o macaco-prego na mão sem ter conhecimento pode se ferir gravemente, pois ele tem uma dentição e pode machucar bastante. Ele é bem forte”, explica.