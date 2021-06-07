Que fim levou caso das bicicletas e patinetes retirados de lagoa em Vitória?

Mais de 20 dias após terem sido encontrados na água em Vitória, cinco bicicletas e dois patinetes ainda esperam para receber uma destinação correta e o caso é investigado pela polícia. Os equipamentos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros no dia 13 de maio em um lago na pedreira de Joana D'arc e levados para a Delegacia Regional de Vitória.
Segundo a Polícia Civil, o material será levado para o Depósito de Veículos Apreendidos (DVA), local conhecido como Pátio de Alterosas, mas isso ainda não tem data para acontecer. As bicicletas e patinetes pertenciam a uma empresa que alugava os equipamentos através de um aplicativo.
A suspeita é de que as bicicletas e patinetes encontrados tenham sido alvo de vandalismo, furto ou roubo. Ainda assim, desde que os equipamentos foram encontrados, nenhum suspeito foi identificado pela polícia.
"O material apreendido será encaminhado para o Depósito de Veículos Apreendidos da PCES (DVA/PCES), local conhecido como Pátio de Alterosas, e o procedimento encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados", informou a Polícia Civil em nota.
A polícia lembra ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181". O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", encerra a nota.