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Em pedreira

Bombeiros encontraram bikes e patinetes de aplicativo no fundo de lago no ES

Agentes realizavam treinamento quando encontraram o material na Pedreira de Joana D'Arc, em Vitória. Veja vídeo
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:41

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:41

Bicicletas e patinetes foram encontradas no fundo do mar pelos bombeiros do ES
Bicicletas e patinetes foram encontradas no fundo do mar por bombeiros do ES Crédito: Reprodução/Rede Social
Durante treinamento de mergulho nesta quinta-feira (13) em um lago na Pedreira de Joana D'Arc, em Vitória, uma equipe do Corpo de Bombeiros teve uma surpresa. Eles encontraram bicicletas e patinetes que eram alugados por aplicativo na cidade.
Os Bombeiros acreditam que os mesmos foram alvo de vandalismo, furto ou roubo. Foram encontrados dois patinetes e quatro bicicletas.
Um segurança da pedreira disse aos bombeiros que os equipamentos foram furtados. Os Bombeiros registraram um boletim de ocorrência, que será enviado para a Polícia Civil. 
Na tarde desta sexta-feira (14), o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe de mergulhadores da corporação foi à pedreira de Joana D'Arc e está realizando a retirada das bicicletas e patinetes elétricos de aplicativo, encontrados submersos durante treinamento nesta quinta-feira.
Com informações do site G1/ES

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