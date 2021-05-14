Bombeiros encontraram bikes e patinetes de aplicativo no fundo de lago no ES

Durante treinamento de mergulho nesta quinta-feira (13) em um lago na Pedreira de Joana D'Arc, em Vitória, uma equipe do Corpo de Bombeiros teve uma surpresa. Eles encontraram bicicletas e patinetes que eram alugados por aplicativo na cidade.
Os Bombeiros acreditam que os mesmos foram alvo de vandalismo, furto ou roubo. Foram encontrados dois patinetes e quatro bicicletas.
Um segurança da pedreira disse aos bombeiros que os equipamentos foram furtados. Os Bombeiros registraram um boletim de ocorrência, que será enviado para a Polícia Civil.
Na tarde desta sexta-feira (14), o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe de mergulhadores da corporação foi à pedreira de Joana D'Arc e está realizando a retirada das bicicletas e patinetes elétricos de aplicativo, encontrados submersos durante treinamento nesta quinta-feira.
Com informações do site G1/ES