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Em Zumbi dos Palmares

Polícia apreende armas que seriam usadas em ataques em Vila Velha

Após tiroteio que matou um homem e deixou mulher e criança feridas no fim de semana, militares  apreenderam nesta terça-feira (22) armas e um adolescente. Grupo com 10 suspeitos conseguiu fugir
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:13

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:13

A polícia apreendeu uma submetralhadora, uma pistola e um colete balístico em Vila Velha
A polícia apreendeu uma submetralhadora, uma pistola e um colete balístico em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu armas que seriam utilizadas em um ataque ao bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (22). Um adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Judiciária do município, mas os outros criminosos que efetuariam o ataque conseguiram fugir.
Segundo a major Samiramis, a PM está realizando no bairro a Operação Saturação por conta dos recentes tiroteios no local, que chegaram a vitimar um homem e ferir uma mulher e uma criança de cinco anos. A major explicou que, durante a operação, os agentes receberam denúncias de que homens armados estariam no bairro.
Polícia apreende armas que seriam usadas em ataques em Vila Velha
"Estamos fazendo essa operação intensificada, a Operação Saturação, pelas guerras de tráfico. Durante um certo momento, nós recebemos várias ligações do Ciodes 190 de que teriam homens armados no bairro e que provavelmente teria um ataque no local. Imediatamente as viaturas foram deslocadas para lá, cercaram o local da denúncia e conseguiram apreender um menor com um revólver, uma submetralhadora e um colete balístico", disse.

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Ainda conforme a major, cerca de 10 homens que fariam o ataque ao bairro e conseguiram fugir. Samiramis ressaltou que as operações no bairro continuarão ao longo dos próximos dias e que poderá haver reforço de mais forças policiais. Ela pediu também a ajuda da população, que pode denunciar através dos números do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) 190 e do Disque-Denúncia 181.
"Vai ser algo frequente esse patrulhamento e essas operações. É importante que os moradores liguem para o 190 ou o 181 caso identifiquem algo fora do comum, pessoas armadas no bairro. É importante para ajudar o trabalho das forças policiais", finalizou.

VIOLÊNCIA EM ZUMBI DOS PALMARES

A Polícia Militar realiza operações no bairro Zumbi dos Palmares por conta dos recentes casos de violência registrados na região. Neste domingo (20), um homem morreu, e uma mulher e um menino, que brincava com outras crianças, foram baleados durante tiroteio no local. 
O garoto, de apenas cinco anos foi atingido na cabeça e está em estado grave. Ele foi submetido a uma cirurgia e segue internado na UTI do Hospital Infantil de Vitória.
Polícia Civil informou que um homem de 22 anos chegou a ser levado para a delegacia como suspeito do crime, mas foi liberado por falta de provas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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