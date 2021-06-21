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Tiro na cabeça

Menino baleado em Vila Velha passa por cirurgia e segue em estado grave

O garoto estava brincando na rua do bairro com outras crianças, no início da tarde deste domingo (20), quando foi atingido por um disparo. Suspeito de 22 anos foi levado para a delegacia, mas liberado após ser ouvido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 08:29

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 08:29

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor
O menino de 5 anos baleado na cabeça durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na tarde deste domingo (20), já passou por cirurgia. De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, a bala foi retirada da cabeça da criança e ela segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil de Vitória.
O garoto estava brincando na rua do bairro com outras crianças, no início da tarde deste domingo, quando foi atingido por um disparo. A mãe dele estava no trabalho no momento do crime e havia deixado o filho com uma babá. Ao receber a notícia, ela ficou desesperada e precisou ser medicada e amparada por familiares.
Durante o tiroteio, um homem morreu ainda no local e uma mulher foi atingida por três disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, ainda em Vila Velha. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que um homem, de 22 anos, chegou a ser levado para a delegacia como suspeito do crime, mas foi liberado por falta de provas. 
"O caso segue sob apuração da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O suspeito, de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha na tarde deste domingo (20), pela equipe da Força Tática, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante, naquele momento. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota.
A Polícia Civil lembra ainda que a população pode ajudar através de denúncias pelo 181. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.".

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