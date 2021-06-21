Menino baleado em Vila Velha passa por cirurgia e segue em estado grave

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor

O garoto estava brincando na rua do bairro com outras crianças, no início da tarde deste domingo, quando foi atingido por um disparo. A mãe dele estava no trabalho no momento do crime e havia deixado o filho com uma babá. Ao receber a notícia, ela ficou desesperada e precisou ser medicada e amparada por familiares.

Durante o tiroteio, um homem morreu ainda no local e uma mulher foi atingida por três disparos de arma de fogo. Ela foi socorrida por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, ainda em Vila Velha . Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta, a um homem, de 22 anos, chegou a ser levado para a delegacia como suspeito do crime, mas foi liberado por falta de provas. Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que

"O caso segue sob apuração da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O suspeito, de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha na tarde deste domingo (20), pela equipe da Força Tática, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante, naquele momento. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota.