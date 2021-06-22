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Dentro de shopping

Imagem mostra médico apontando arma contra funcionário de loja no ES

O psiquiatra Bernardo Santos Carmo é investigado por ameaça e possível porte ilegal de arma. Médico afirma que arma não era de verdade

Publicado em 

22 jun 2021 às 06:24

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 06:24

  • Do G1/ES

Imagem das câmeras de segurança flagraram momento em que médico aponta arma para atendente em Vitória
Imagem das câmeras de segurança flagraram momento em que médico aponta arma para atendente em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma imagem da câmera de videomonitoramento da loja onde um médico psiquiatra apontou uma arma para um funcionário após se recusar a colocar a máscara de maneira correta registrou o momento da ameaça.
O caso aconteceu no dia 8 deste mês dentro de um shopping em Vitória. O médico usava a máscara de forma inadequada, deixando o nariz de fora. Segundo o vendedor, após pedir que o homem ajustasse a proteção, Bernardo apontou a arma na altura do peito dele.

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O uso de máscaras é obrigatório em todo Espírito Santo deste maio do ano passado. Segundo uma testemunha que estava no local, ao ser confrontado, o psiquiatra disse que não cumpre leis.
Um inquérito policial foi instaurado e Bernardo Santos Carmo é investigado por ameaça e possível porte ilegal de arma.
O médico seria ouvido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (21). Porém, a pedido da defesa dele, o depoimento foi adiado e deve acontecer ainda nesta semana.
Em entrevista ao Fantástico, o médico disse que não usava uma arma de verdade e sim um simulacro de arma utilizado no Airsoft.
O caso está sendo investigado pelo 3º Distrito de Polícia de Vitória. O delegado Agis Wilson Macedo Filho afirmou que já pediu à Polícia Federal informações sobre a existência de porte de arma para o psiquiatra, e que o médico deverá apresentar, na delegacia, a arma que apontou para o atendente.
O Conselho Regional de Medicina disse que não vai apurar o caso porque trata apenas de questões éticas relacionadas ao exercício profissional.
Com informações de  Gabriela Ribeti,  da TV Gazeta

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