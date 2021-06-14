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Em Cachoeiro

Ex-militar do Exército é suspeito de manter mulher presa em casa no ES

Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas. A mulher, de 57 anos, estava sem alimentação há 24 horas

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:42
Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas
Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas Crédito: Divulgação/ PC
Um idoso de 77 anos, ex-militar do Exército foi preso na noite desse domingo (13), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, suspeito de manter a esposa, de 57 anos, em cárcere privado. A vítima, segundo a polícia, estava trancada e sem alimentação por 24 horas. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia
O caso foi descoberto durante a manhã, depois que um filho da mulher foi visitá-la e encontrou a mãe trancada. Ele acionou a Polícia Militar, que encontrou a vítima trancada dentro da residência. Com a autorização da mulher e juntamente com o filho, foi necessário forçar o portão para entrar na casa. O  ex-militar não estava no local no momento em que a polícia chegou. 
Ex-militar do Exército é suspeito de manter mulher presa em casa no ES -
A mulher foi resgatada e contou aos policiais que o marido tinha saído de casa no dia anterior e a deixou trancada e sem alimentos na residência. Disse também que o marido a ameaçava de morte constantemente, o que causava temor. 
Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas
Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas Crédito: Divulgação/ PC
Ela contou ainda que marido é ex-militar do Exército e é um colecionador de armas de fogo. Após libertada, a mulher foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para prestar depoimento. 
Depois de ouvir a vítima, o delegado de plantão Thyago Mello solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência para a mulher e um mandado de busca e apreensão das armas de fogo. Com o pedido expedido, uma equipe da Polícia Civil voltou até a residência e encontrou o suspeito no local, efetuando a prisão dele. 
Dentro de um quarto cofre foram apreendidas 75 armas de fogo, sendo 40 armas curtas e 35 armas longas, como carabinas, fuzis, espingardas, pistolas e uma pistola-metralhadora UZI, utilizada pelas forças israelenses como uma arma de defesa pessoal, além de munições. O local foi construído, segundo o suspeito, sob exigência do Exército.  As armas foram encaminhadas para perícia balística em Vitória. 
Na delegacia, de acordo com o delegado Thyago Mello, o ex-militar alegou ser colecionador e que teria a documentação de todas as armas. No entanto, ele não as apresentou. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado mediante o pagamento de fiança (o valor não foi informado).
As investigações relacionadas ao crime de cárcere privado e ameaças serão apuradas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim. Em relação à posse irregular de arma de fogo, o crime será apurado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

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