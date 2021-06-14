Mulher espancada segue internada em estado grave em Presidente Kennedy

A informação sobre o estado de saúde da vítima foi divulgada na tarde desta segunda-feira pelo delegado chefe da regional em Itapemirim, Djalma Pereira. Ele contou a mulher foi golpeada nas regiões da face e na cabeça.

“Ouvido, o autor negou qualquer ato criminoso contra a vítima, alegando que ela teria passado mal e que ele não era responsável pelas agressões. Mas as informações buscadas sobre a conduta do investigado e as declarações colhidas de testemunhas demonstram que realmente o autor pratica tráfico de drogas na região de Presidente Kennedy e que ele mantinha a namorada como escrava sexual”, informou o delegado.