Mulher espancada segue internada em estado grave em Presidente Kennedy

A mulher que foi espancada em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (14) segue internada em estado grave em um hospital da cidade, com risco de morte. O suspeito do crime é o namorado da vítima, um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia. Ele negou as acusações, mas foi autuado por tentativa de feminicídio.
A informação sobre o estado de saúde da vítima foi divulgada na tarde desta segunda-feira pelo delegado chefe da regional em Itapemirim, Djalma Pereira. Ele contou a mulher foi golpeada nas regiões da face e na cabeça.
“Ouvido, o autor negou qualquer ato criminoso contra a vítima, alegando que ela teria passado mal e que ele não era responsável pelas agressões. Mas as informações buscadas sobre a conduta do investigado e as declarações colhidas de testemunhas demonstram que realmente o autor pratica tráfico de drogas na região de Presidente Kennedy e que ele mantinha a namorada como escrava sexual”, informou o delegado.
Segundo a investigação inicial, o suspeito cedia drogas para a namorada, pois ela seria dependente química. A Polícia Civil ainda investiga supostos espancamentos com correiadas a filha da vítima de quatro anos.
O suspeito teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado Centro de Detenção Provisória de Marataízes.