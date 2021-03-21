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Leonel Ximenes

ES é o 5° Estado do país, proporcionalmente, que mais registra armas

Espírito Santo fechou o ano passado com alta de 244,2% no registro de armas da F, índice muito acima da média nacional

Publicado em 21 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cariacica lidera ocorrências de homicídios com revólveres e outras armas de fogo
Em 1997 o Estado registrou 633 novas armas; em 2020, 7.781: crescimento de 1.129,23% ao longo em 24 anos Crédito: Agência Brasil
O Espírito Santo fechou o ano passado com alta de 244,2% no registro de armas da Polícia Federal, índice muito acima da média nacional (97,1%), segundo informações da agência Fiquem Sabendo, que é especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).
Ao todo, foram registradas 7.781 novas armas no Estado ante 2.260 em 2019. No ranking geral, em números absolutos, é o 12º maior volume de armas do país. Considerando que temos a 14ª maior população, não seria algo fora da curva.
Em relação ao recorte por 100 mil habitantes, o Espírito Santo, nesta análise proporcional, salta para o 5º lugar no Brasil. Foram 191,5 armas registradas por 100 mil habitantes. O líder foi o Distrito Federal, com taxa de 368,7, seguido por Rondônia (310,2), Alagoas (263) e Mato Grosso (239,9).

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No Sudeste, o Espírito Santo é líder disparado no registro de novas armas para cada 100 mil habitantes. Minas Gerais ficou com uma taxa de 103,6, enquanto o Rio de Janeiro obteve 68,5 e São Paulo, 30,2.

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Para se ter noção de como houve a escalada de registro no Espírito Santo, em 1997 o Estado acumulou 633 novas armas. Já em 2020, 7.781, como apresentado anteriormente. Um crescimento de 1.129,23% ao longo desses 24 anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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