Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rosa Weber pede vista e suspende julgamento de decretos sobre armas
Justiça

Rosa Weber pede vista e suspende julgamento de decretos sobre armas

Apenas o ministro Edson Fachin, relator do caso, havia votado até o momento. Ele defendeu que decretos de Jair Bolsonaro são incompatíveis com o Estatuto do Desarmamento

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:40
Ministra Rosa Weber preside sessão plenária
Ministra Rosa Weber, em sessão plenária no STF Crédito: Rosinei Coutinho /SCO/STF
O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre decretos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que flexibilizam a posse de armas foi interrompido após a ministra Rosa Weber pedir vista sobre o caso. Apenas o ministro Edson Fachin, relator do caso, havia votado até agora. Com o pedido de Rosa por mais tempo para a análise, não há data para a conclusão do julgamento.
O caso foi judicializado por meio de uma ADI (ação direta de inconstitucionalidade) apresentada pelo PSB, que defendeu a incompatibilidade dos decretos presidenciais com o Estatuto do Desarmamento, lei de 2003.
O STF começou a julgar a matéria na sexta-feira (12) por meio do plenário virtual e Fachin votou pela inconstitucionalidade dos decretos analisados. "A posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade", afirmou.

Veja Também

Fachin: "'Lava Jato' vira 'Mãos Limpas' se Moro for declarado parcial"

Legítima defesa da honra: STF proíbe tese usada para justificar feminicídios

Aras diz ao STF que investiga Bolsonaro e ministros por defesa da cloroquina

O direito à posse autoriza o cidadão a manter arma de fogo em casa ou no local de trabalho — neste caso, se o dono da arma for responsável legal pelo estabelecimento.
Sob a justificativa de aumentar a segurança, Bolsonaro permitiu aos cidadãos residentes em área urbana ou rural a manter arma de fogo em casa, desde que cumpridos os requisitos de "efetiva necessidade", a serem examinados pela Polícia Federal.
Ainda que os decretos sejam fruto de opção política do Executivo na implementação de medidas para efetivar a segurança individual, argumentou Fachin, faltou ao governo federal observar "precauções razoáveis" para mitigar os riscos da violência.
"O Poder Executivo deve ser capaz de demonstrar um prognostico confiável de que, ao aumentar o contingente de pessoas que podem adquirir armas, o resultado esperado, a saber, maior segurança, e o provável cenário futuro", afirmou.

Veja Também

Armas: Bolsonaro diz ao STF que tem 'legitimidade popular' para cumprir promessas

Extravio é uma forte hipótese de aumento de armas ilegais no ES

"As melhores práticas científicas atestam que o aumento do número de pessoas possuidoras de armas de fogo tende a diminuir, e jamais aumentar a segurança dos cidadãos brasileiros e dos cidadãos estrangeiros que se achem no território nacional", disse Fachin.
O ministro disse ainda que há estudos indicativos de que a maior quantidade de armas em circulação é causa do aumento da criminalidade e da violência.
"Encontra-se, portanto, desprovida de evidencias empíricas que suportem suas premissas, nomeadamente a proposição de que cidadãos possuidores de armas de fogo, em cidades marcadas por altos índices de violência, produzem maior segurança", disse.
Os novos registros de armas de fogo aumentaram 90% em 2020 em comparação com o ano anterior, e foi o maior número da série histórica do sistema da polícia.

Veja Também

Mapa de risco: ES estuda tratar Grande Vitória como região única

Crea-ES aponta corrosão em estrutura de casa que desabou na Serra

Páscoa Pomerana: decoração mantém tradição em Santa Maria de Jetibá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas dejairo xavier cordeiro STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados