Entenda por que a Lei de Acesso à Informação é importante

Edmar Camata afirma que no Estado situação não muda Crédito: Marcelo Prest

O acesso à informação é um direito garantido a todos os cidadãos e já previsto pela Constituição Federal de 1988 em três diferentes artigos (5,37 e 216). Vinte e quatro anos após a publicação da Carta Magna, a Lei 12.527, de 2011 – mais conhecida como a Lei de Acesso à Informação (LAI) – chegou não só para regulamentar tal direito, como também para assegurar a transparência das ações do poder público em todas as esferas.

"A LAI é crucial para jornalistas, para pesquisadores e para qualquer cidadão. Através dela podemos ter acesso à diversas informações, como contratos de concessão, de parcerias público-privadas. Ela estabelece que o acesso é a regra e o sigilo, uma exceção", pontua o professor de Direito Digital da Mackenzie, Marcelo Chiavassa.

Justamente por isso, Gregory Michener, professor de Administração da FGV EBAPE, enxerga com preocupação o fato de agora mais pessoas terem o poder de classificar dados como ultrassecretos, impedindo assim o seu acesso. "Se o governo quer alcançar as metas de combate à corrupção no Brasil, a transparência é condição fundamental. Ela deveria ser expandida e não diminuída", defende.

Reportagem mostrou a caixa-preta dos sindicatos e contou com dados da Lei de Acesso à Informação Crédito: A Gazeta

NO ES, NADA MUDA

O novo decreto publicado pelo governo federal altera as regras de classificação das informações de órgãos e entidades apenas no âmbito do Executivo Federal. Nos Estados e municípios, as normas permanecem as mesmas, conforme ressalta o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.

"A classificação de documentos na categoria ultrassecretos deve ser feita com cautela e zelo, pois são informações em que o controle social também é importante', ponderou.