Senado vai garantir a vontade do eleitor se impedir a volta das coligações

Arthur Lira (sentado, ao centro), presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados Download

Resultado de um certo fisiologismo que não consegue se decompor na política nacional: quando parece que se caminha para frente, a realidade se impõe para mostrar que nada mudou. A legislatura atual, que se elegeu sob a bandeira da nova política, expressão que se mostra tão vazia de sentido, é a mesma que agora decide retornar a um sistema de coligações partidárias que é o próprio emblema da política mais arcaica praticada no país, aquela que alimenta legendas de aluguel, inconsistentes e ocas, e reduz a representatividade parlamentar.

A escolha para os cargos de vereador e deputados (estaduais e federais) é feita pelo sistema proporcional, com os eleitores escolhendo um candidato que faz parte de uma chapa de outros candidatos ao mesmo cargo. Na minirreforma eleitoral de 2017, ficou decidido que a chapa só pode ser formada por membros de um mesmo partido, e essa nova regra eleitoral só foi colocada em prática no ano passado, na formação das câmaras municipais.

Com as eleições de 2022 batendo à porta, os parlamentares têm pressa: a votação em dois turnos na Câmara e no Senado precisa se encerrar até outubro para que o retorno das coligações, ou seja, da formação de chapas com diferentes partidos, passe a valer no próximo pleito.

Neste momento, só o Senado pode evitar o retrocesso eleitoral , após a aprovação em primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 125/11 na Câmara. O eleitor conta com o compromisso dos senadores - que não são escolhidos pelo voto proporcional, diga-se - para que a sua vontade na hora de votar seja respeitada, sem o risco de eleger candidatos de partidos com os quais não coaduna. Espera-se, sobretudo, que os senadores que representam o Espírito Santo se posicionem com dignidade, de acordo com o interesse comum.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já manifestou posição contrária à volta das coligações, uma reação que já está sendo ensaiada na Casa não só para impedir o retorno, mas também endossando uma reforma eleitoral que justamente impeça que partidos pequenos garantam vagas a reboque dos maiores. Só assim deixará de haver estímulos à formação desenfreada de novas siglas. A pulverização de partidos só promove o atraso, pois não há compromisso com um projeto de país, seja qual for, apenas com o jogo de poder.