Bancos de areia chamam a atenção no Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Com o nível de água baixo, por conta do avanço do período sem chuvas, bancos de areia chamam a atenção no Rio Doce , em Colatina , Noroeste do Espírito Santo . Segundo um especialista, além da falta de chuvas, outros fatores contribuem para o atual estado do rio.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , em grande parte do Estado, a precipitação observada em maio não passou dos 30 mm, representando de 50% a 75% abaixo da chuva esperada de acordo com a média histórica. Trechos das regiões Norte, Nordeste, Serrana e Sul do Estado foram enquadradas entre moderadamente e severamente secos.

Já a última atualização, feita no mês de junho, do Mapa do Monitor de Secas do Estado, coordenado pela Agência Nacional de Águas, aponta que devido à piora nos indicadores, houve aumento da área de seca fraca de norte a sul do Estado.

OUTROS FATORES

uso e ocupação do solo de forma errada, aumento do consumo da água, lançamento de esgoto, dejetos e lixo, além da degradação socioeconômica da sociedade. Para além da falta de chuvas, outros fatores contribuem para os bancos de areia do Rio Doce. O doutor em Engenharia Agrícola e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , Abrahão Elesbon, lista quatro pontos que favorecem esse cenário:

“A gente precisa entender que em uma bacia hidrográfica não existe zona urbana e rural. É preciso integrar as ações, trabalhando com a conservação do solo e da água”, frisa.

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Bancos de areia chamam a atenção no Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

No Rio Doce em Colatina, é captada a água que chega as casas de mais de 100 mil moradores do município. Segundo a prefeitura, os bancos de areia ainda não prejudicaram o abastecimento em 2021, mas há um trabalho para a preservação e fiscalização do uso do solo.

“A gente tem agido incansavelmente na fiscalização e no controle de possíveis danos ambientais, nas Áreas de Preservação Permanente e colocando caixas secas na revitalização de estradas rurais. O cuidado com a nossa bacia precisa de todos nós juntos”, afirma a secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Simone Kuster Mitre.