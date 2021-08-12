Santa Casa de Colatina desativa leitos para Covid-19

Santa Casa de Misericórdia de Colatina destinou leitos de Covid para atender outro perfil de paciente Crédito: Heriklis Douglas

Após meses operando com a capacidade máxima e até com fila de espera, os leitos para o tratamento de infectados pelo Sars-Cov-2 (coronavírus) da Santa Casa de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , foram revertidos para o atendimento de pacientes com outras doenças. A nova realidade é reflexo da queda nos números de registros da Covid-19

A unidade tinha 50 leitos exclusivos para a Covid-19 - 10 de UTI e 40 de enfermaria. Nos momentos mais críticos da pandemia, entre março e maio deste ano, o hospital filantrópico chegou a registrar fila de espera por vagas. A ala para pacientes com o coronavírus no hospital foi aberta de maneira emergencial em 2020, após obra executada em parceria com o governo do Estado.

Ala para atender infectados pelo coronavírus na unidade filantrópica Crédito: Heriklis Douglas

A desmobilização de leitos também ocorre em outras unidades da cidade. No Hospital Estadual Sílvio Avidos, principal referência para Covid-19 na região, a maioria das vagas de terapia intensiva foi direcionada a outro perfil de paciente.

Dessa maneira, a referência para o tratamento de infectados pelo coronavírus passa a ser o Hospital e Maternidade São José, que possui 11 leitos Covid para adultos e seis para crianças.

Esse processo de desmobilização está sendo feito em todos os municípios. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , em maio, quando o governo disponibilizou o maior número de vagas exclusivas, 11 hospitais das regiões Norte e Noroeste tinham leitos Covid-19 pelo SUS. Agora, são 6. Dos 187 leitos, 82 estão ocupados.