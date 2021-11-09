Caçadores matam mães de macacos para capturar filhotes no ES

Polícia Federal deflagra a Operação Aveas Corpus Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Para capturar filhotes de macaco-prego, espécie ameaçada de extinção, caçadores abatiam as mães dos animais. A ação cruel acontecia por conta da agressividade dos adultos, segundo a Polícia Federal (PF), que deflagrou a Operação Aveas Corpus, na manhã desta terça-feira (9). Diversos animais foram ilegalmente capturados na natureza por um grupo para a comercialização em vários Estados do país, a partir do Rio de Janeiro.

Ao menos oito pessoas foram identificadas em Vila Valério, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Águia Branca, municípios do Noroeste do Espírito Santo, predando ninhos e capturando filhotes de aves de várias espécies, possivelmente da Reserva Biológica de Sooretama ou em seu entorno.

Entre elas o Papagaio chauá (também ameaçado de extinção), o Maracanã-verdadeiro e a Maritaca. Os papagaios chauás eram capturados nos ninhos no período de nascimento dos filhotes, entre setembro e janeiro. As aves coletadas eram vendidas a um intermediário no Espírito Santo, que repassava para um grande comerciante de animais silvestres, que contava com várias pessoas que o auxiliavam na guarda e no transporte desses animais.

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Cada filhote de papagaio era vendido para o intermediário do Espírito Santo por cerca de R$ 100,00, que os revendia para o comerciante no Rio de Janeiro por R$ 150,00 e os animais eram comercializados por até R$ 3.000,00 ao comprador final.

O grupo ainda fazia vendas de outros animais, como coleirinhos, corrupiões, corujas e até filhotes de jacaré.

De acordo com a PF, o grupo existe há pelo menos 15 anos. Em 2020, 55 filhotes de papagaios foram capturados. No passado os números eram bem superiores. Contudo, provoca um grande impacto na procriação, o que compromete a perpetuação de uma espécie já considerada em extinção. A estimativa é de que em 15 anos, 20 mil aves deixaram de nascer por conta das ações de caça.

A Operação Aveas Corpus investiga crimes contra a fauna, maus-tratos aos animais e associação criminosa. Pela prática de caça profissional, as penas podem ser triplicadas. O objetivo é cumprir 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª. Vara Federal Criminal de Colatina/ES, nos municípios de Vila Valério (5), São Gabriel da Palha (2), Nova Venécia (1), Águia Branca (1) e Magé/RJ (4).

Segundo a PF, até o fim da manhã desta terça-feira (9), duas pessoas foram presas e outras duas assinaram termo circunstanciado. A corporação atua em conjunto com Ibama do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e com o ICMBio.