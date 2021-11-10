Vídeo: mães têm carros roubados na frente de escola em Vila Velha

Imagens de câmeras de segurança flagraram o roubo de dois carros por criminosos na manhã desta quarta-feira (10) no bairro Glória, em Vila Velha. As vítimas estavam chegando com três crianças em uma escola da região, quando foram abordadas por três criminosos.
Um deles fez ameaças com uma arma à primeira vítima, que estava com uma criança. Outros dois homens abordaram a segunda vítima, que havia acabado de chegar com mais duas crianças.
Uma funcionária da escola contou que as vítimas são uma mãe de aluno e a diretora da unidade. Uma delas estava com o filho e a outra, com um sobrinho e a filha.
De acordo com ela, o crime ocorreu por volta de 9h35 e deixou todos assustados porque o bairro costuma ser tranquilo.
"Foi horrível. Moro na Glória há 30 anos e nunca presenciei isso. Os dois carros não têm seguro. Estamos todos apavorados", disse.
A ação foi rápida. Os assaltantes levaram os celulares e os dois veículos das mães e fugiram. De acordo com testemunhas, a Polícia Militar chegou ao local uma hora após o crime.
A PM informou que um dos três suspeitos estava armado. Militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.
Com informações da repórter Fabiana Oliveira, do G1/ES