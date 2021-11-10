Vídeo: mães têm carros roubados na frente de escola em Vila Velha

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Imagens de câmeras de segurança flagraram o roubo de dois carros por criminosos na manhã desta quarta-feira (10) no bairro Glória, em Vila Velha . As vítimas estavam chegando com três crianças em uma escola da região, quando foram abordadas por três criminosos.

Um deles fez ameaças com uma arma à primeira vítima, que estava com uma criança. Outros dois homens abordaram a segunda vítima, que havia acabado de chegar com mais duas crianças.

Uma funcionária da escola contou que as vítimas são uma mãe de aluno e a diretora da unidade. Uma delas estava com o filho e a outra, com um sobrinho e a filha.

Mães foram rendidas na porta de escola nesta quarta-feira (10) em Vila Velha Crédito: Reprodução

De acordo com ela, o crime ocorreu por volta de 9h35 e deixou todos assustados porque o bairro costuma ser tranquilo.

"Foi horrível. Moro na Glória há 30 anos e nunca presenciei isso. Os dois carros não têm seguro. Estamos todos apavorados", disse.

A ação foi rápida. Os assaltantes levaram os celulares e os dois veículos das mães e fugiram. De acordo com testemunhas, a Polícia Militar chegou ao local uma hora após o crime.

A PM informou que um dos três suspeitos estava armado. Militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.

Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.