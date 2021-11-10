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Tragédia

Criança morre atropelada por microtrator na zona rural de Domingos Martins

O menino, de três anos, estava em cima de sacos de esterco transportados pelo veículo, dirigido pelo pai, quando se desequilibrou, caiu e acabou sendo atropelado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 nov 2021 às 11:15

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 11:15

Viatura da Polícia Militar
Criança de três anos morreu após ser atropelada por um tobata em Domingos Martins Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma criança de três anos morreu após ser atropelada por um microtrator, conhecido como Tobata,  na região de Aracê, zona rural de Domingos Martins, Região Serrana do Estado, nesta terça-feira (9). O pai da criança contou à Polícia Militar que o menino estava em cima do veículo pilotado por ele quando caiu e acabou sendo atropelado.
De acordo com a Polícia Militar, a criança e a mãe estavam sentadas em cima de sacos de esterco que estavam sendo transportados pelo Tobata. O pai acabou passando por um buraco que fez com que os dois caíssem. O homem, segundo a polícia, não teria percebido o tombo por conta do barulho do motor do veículo e, acidentalmente, passou por cima da criança, que morreu no local.
A Polícia Civil informou que o corpo da criança foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, para passar por exames e ser liberado para os familiares. O caso foi registrado como atropelamento e será apurado pela Delegacia de Polícia de Domingos Martins.

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