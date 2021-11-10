Criança morre atropelada por microtrator na zona rural de Domingos Martins

De acordo com a Polícia Militar, a criança e a mãe estavam sentadas em cima de sacos de esterco que estavam sendo transportados pelo Tobata. O pai acabou passando por um buraco que fez com que os dois caíssem. O homem, segundo a polícia, não teria percebido o tombo por conta do barulho do motor do veículo e, acidentalmente, passou por cima da criança, que morreu no local.