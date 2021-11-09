PRF encontra 19 kg de pasta base de cocaína em caminhonete em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19 kg de pasta base de cocaína escondidos em uma caminhonete que trafegava na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (9).
A apreensão aconteceu no posto da PRF no município. Segundo a corporação, durante a abordagem, o motorista apresentou nervosismo e alegou que havia saído do Mato Grosso com destino a Colatina.
Suspeitando da atitude do homem, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e, no assoalho, foram encontrados 19 kg de pasta base de cocaína. Para fazer a retirada da droga, foi necessário desmontar o para-choque traseiro do carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para abrir o veículo, tendo que usar um desencarcerador — equipamento que permite a retirada de vítimas presas a ferragens de automóveis.
De acordo com a PRF, após a droga ser apreendida, o motorista contou que receberia a quantia de R$ 10 mil para entregar a droga. Aos policiais, ele relatou que o carro com a mercadoria deveria ser deixado no estacionamento de um supermercado em Laranjeiras, na Serra. O suspeito foi preso e conduzido para uma delegacia em Linhares.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Presídio Regional de Linhares.