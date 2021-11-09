PRF encontra 19 kg de pasta base de cocaína em caminhonete em Linhares

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A apreensão aconteceu no posto da PRF no município. Segundo a corporação, durante a abordagem, o motorista apresentou nervosismo e alegou que havia saído do Mato Grosso com destino a Colatina.

Suspeitando da atitude do homem, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e, no assoalho, foram encontrados 19 kg de pasta base de cocaína. Para fazer a retirada da droga, foi necessário desmontar o para-choque traseiro do carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para abrir o veículo, tendo que usar um desencarcerador — equipamento que permite a retirada de vítimas presas a ferragens de automóveis.

PRF apreende 19kg de pasta base de cocaína escondidos em carro no ES Crédito: Divulgação/ PRF

De acordo com a PRF, após a droga ser apreendida, o motorista contou que receberia a quantia de R$ 10 mil para entregar a droga. Aos policiais, ele relatou que o carro com a mercadoria deveria ser deixado no estacionamento de um supermercado em Laranjeiras, na Serra. O suspeito foi preso e conduzido para uma delegacia em Linhares.