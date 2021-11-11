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Trancados no banheiro

Funcionários são rendidos em assalto a clínica veterinária em Vitória

Segundo uma funcionária do estabelecimento, que fica em Jardim Camburi, foram levados pertences dos colaboradores, mas ninguém se machucou. Crime ocorreu na tarde desta quinta (11)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 nov 2021 às 18:01

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 18:01

Uma clínica veterinária foi assaltada por volta das 16h40 desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, as pessoas que estavam no estabelecimento foram trancadas no banheiro durante a ação do suspeito, que levou celulares e uma mochila. Após o crime, o homem fugiu e não foi localizado.
Segundo uma funcionária do local, que pediu para não ser identificada, foram levados pertences dos colaboradores, mas ninguém se machucou.
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), que os agentes de Proteção Comunitária foram ao local e constataram que a Polícia Militar estava atendendo a ocorrência. Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

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