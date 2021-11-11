Funcionários são rendidos em assalto a clínica veterinária em Vitória

Uma clínica veterinária foi assaltada por volta das 16h40 desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, as pessoas que estavam no estabelecimento foram trancadas no banheiro durante a ação do suspeito, que levou celulares e uma mochila. Após o crime, o homem fugiu e não foi localizado.
Segundo uma funcionária do local, que pediu para não ser identificada, foram levados pertences dos colaboradores, mas ninguém se machucou.
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), que os agentes de Proteção Comunitária foram ao local e constataram que a Polícia Militar estava atendendo a ocorrência. Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram localizados.