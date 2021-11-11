Frentista é baleado enquanto trabalhava em posto de Vargem Alta

O rapaz foi levado por populares até o hospital do município. O médico que atendeu o frentista informou que foi ele atingido por três disparos: na boca, no braço esquerdo e na escápula esquerda.

Após os disparos de arma de fogo, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados. Militares encontraram marcas de tiro na parede do posto de combustível e projéteis no chão. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil informou que a ocorrência de tentativa de homicídio ainda está em andamento.