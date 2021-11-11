Frentista é baleado enquanto trabalhava em posto de Vargem Alta

Um frentista de 22 anos foi atingido por tiros enquanto trabalhava na manhã desta quinta-feira (11), no Centro de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo. A vítima foi baleada por um homem armado que chegou ao local em uma moto, com outro suspeito. Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi detido.
O crime, de acordo com a Polícia Militar, aconteceu por volta das 7h, na Avenida José Carlos David, logo na entrada da cidade. A polícia recebeu a informação de que o atirador estava a bordo de uma motocicleta Honda CG 160 vermelha.
O rapaz foi levado por populares até o hospital do município. O médico que atendeu o frentista informou que foi ele atingido por três disparos: na boca, no braço esquerdo e na escápula esquerda.
Após os disparos de arma de fogo, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados. Militares encontraram marcas de tiro na parede do posto de combustível e projéteis no chão. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil informou que a ocorrência de tentativa de homicídio ainda está em andamento.