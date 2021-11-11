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Região Serrana

Pai e filha são presos com arma e drogas em Venda Nova do Imigrante

Segunda a Polícia Civil, eles são de uma família tradicional da cidade e moram em uma casa de alto padrão. As prisões em flagrante ocorreram na tarde desta quinta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 18:19

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 18:19

Um motorista de caminhão de 51 anos e a filha dele, de 23, foram presos em flagrante nesta quinta-feira (11), na casa onde mora, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A jovem foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e o homem, por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Segunda a Polícia Civil, eles são de uma família tradicional da cidade e moram em uma casa de alto padrão. Os dois não tiveram seus nomes divulgados.
Pai e filha são presos com arma e drogas em Venda Nova do Imigrante
Pai e filha são presos em casa com arma e drogas em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | PCES
As prisões foram feitas pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrande e aconteceram no bairro Tapera, durante operação que contou com o apoio de policiais militares da 2ª Companhia Independente.
“A mulher era investigada pela nossa unidade por suspeita de traficar drogas no município. Solicitamos à Justiça um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido e cumprido hoje (11). Conforme a investigação já havia indicado, encontramos entorpecentes na residência dela”, explicou o delegado Alberto Roque Peres, titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante.
No quarto da investigada, os policiais encontraram porções de maconha, dinheiro, balança de precisão e material para embalo de droga. Ainda na residência, a equipe apreendeu uma pistola Beretta calibre 765 com a numeração raspada, que pertencia ao pai da jovem. O irmão dela, um adolescente de 17 anos, também estava na residência e confirmou aos policiais que atuava no tráfico a mando da irmã.
O pai e a filha foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O homem foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e a jovem, encaminhada ao presídio feminino. “Trata-se de uma família tradicional da cidade, que tem uma vida razoavelmente confortável. A residência deles pode ser considerada de padrão acima da média, com seis quartos, comodidades, bem localizada, carro e moto na garagem. Como podemos ver, a jovem que tem tudo que precisa para ter uma vida honesta, mas preferiu o caminho do crime”, declarou o delegado.
A investigação prossegue e a Polícia Civil explicou que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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