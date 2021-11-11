Pai e filha são presos com arma e drogas em Venda Nova do Imigrante

Um motorista de caminhão de 51 anos e a filha dele, de 23, foram presos em flagrante nesta quinta-feira (11), na casa onde mora, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A jovem foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e o homem, por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Segunda a Polícia Civil, eles são de uma família tradicional da cidade e moram em uma casa de alto padrão. Os dois não tiveram seus nomes divulgados.
As prisões foram feitas pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrande e aconteceram no bairro Tapera, durante operação que contou com o apoio de policiais militares da 2ª Companhia Independente.
“A mulher era investigada pela nossa unidade por suspeita de traficar drogas no município. Solicitamos à Justiça um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido e cumprido hoje (11). Conforme a investigação já havia indicado, encontramos entorpecentes na residência dela”, explicou o delegado Alberto Roque Peres, titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante.
No quarto da investigada, os policiais encontraram porções de maconha, dinheiro, balança de precisão e material para embalo de droga. Ainda na residência, a equipe apreendeu uma pistola Beretta calibre 765 com a numeração raspada, que pertencia ao pai da jovem. O irmão dela, um adolescente de 17 anos, também estava na residência e confirmou aos policiais que atuava no tráfico a mando da irmã.
O pai e a filha foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O homem foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e a jovem, encaminhada ao presídio feminino. “Trata-se de uma família tradicional da cidade, que tem uma vida razoavelmente confortável. A residência deles pode ser considerada de padrão acima da média, com seis quartos, comodidades, bem localizada, carro e moto na garagem. Como podemos ver, a jovem que tem tudo que precisa para ter uma vida honesta, mas preferiu o caminho do crime”, declarou o delegado.
A investigação prossegue e a Polícia Civil explicou que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.