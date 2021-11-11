Carro pega fogo próximo a posto de combustíveis na orla de Piúma

Um carro pegou fogo próximo a um posto de combustíveis na Avenida Beira Mar, no centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (11). Fabiano Lopes, que estava na região no momento do incêndio, registrou imagem do veículo em chamas.
Segundo Fabiano, o motorista do carro não ficou ferido. O condutor teria parado próximo a um posto de combustíveis quando o carro começou a pegar fogo e, por precaução, o veículo foi levado para o outro lado da Avenida Beira Mar com ajuda de uma corda, amarrada na parte traseira. Populares ajudaram a apagar as chamas com extintores, mas o fogo logo consumiu o automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve atuação dos militares na ocorrência.