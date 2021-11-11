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Avenida Beira Mar

Carro pega fogo próximo a posto de combustíveis na orla de Piúma

Populares ajudaram a apagar as chamas com extintores, mas o fogo logo consumiu o veículo. Segundo um homem que presenciou o incêndio, o motorista não se feriu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2021 às 17:41

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:41

Um carro pegou fogo próximo a um posto de combustíveis na Avenida Beira Mar, no centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (11). Fabiano Lopes, que estava na região no momento do incêndio, registrou imagem do veículo em chamas.
Carro pega fogo em Piúma
Carro pegou fogo na Avenida Beira Mar, no Centro de Piúma Crédito: Fabiano Lopes
Segundo Fabiano, o motorista do carro não ficou ferido. O condutor teria parado próximo a um posto de combustíveis quando o carro começou a pegar fogo e, por precaução, o veículo foi levado para o outro lado da Avenida Beira Mar com ajuda de uma corda, amarrada na parte traseira. Populares ajudaram a apagar as chamas com extintores, mas o fogo logo consumiu o automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve atuação dos militares na ocorrência.

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