De chinelo a camisa do Flamengo, os desejos de idosos em asilos no ES

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Sul do Espírito Santo já estão em campanha para arrecadação de presentes de Natal para os que vivem no local. Pedidos simples, como um par de chinelos ou uma caixa de bombom, podem fazer a alegria e a diferença na vida dessas pessoas que, devido à pandemia da Covid-19, estão tendo contato reduzido com as pessoas de fora.
Os pedidos de presentes, que inclui até camisa do Flamengo, são de idosos de instituições de Muqui, Jerônimo Monteiro, Alegre, além de duas em Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII). Nesses locais, vivem 186 pessoas com mais de 60 anos. A campanha foi divulgada nas redes sociais.
“São pedidos simples, coisas pequenas. Geralmente eles pedem doces, caixas de bombom, roupas, itens de perfumaria e higiene pessoal. Costumam pedir esses tipos de presentes. É muito emocionante! Eles são crianças grandes, e ficam encantados com coisas simples, ficam felizes por ganharem o que pediram”, explicou a coordenadora da Instituição Lar João XXIII, Danine de Souza.
A campanha é realizada pelo Projeto Semear, grupo de Cachoeiro de Itapemirim que existe há 12 anos e ajuda com doações instituições e pessoas carentes na região. Ana Busato é uma das idealizadoras que ajuda na divulgação da campanha. Para ela, ver o sorriso no rosto de quem recebe os presentes, não tem preço.
“Todos os coordenadores dos lares de idosos ajudam, divulgam, compartilham e fazem questão de estar apoiando o projeto, pois sabem que no final do ano não é só uma alegria para gente entregar os presentes, mas para instituição, fazer nossos vovós e vovôs felizes”, contou Ana, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul. Para mais informações spbre como doar e ajudar na campanha, o contato é (28) 99941-0997.