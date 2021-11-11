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Campanha  de Natal

De chinelo a camisa do Flamengo, os desejos de idosos em asilos no ES

Outros pedidos simples, como um par de chinelos ou uma caixa de bombom, podem fazer a alegria e a diferença na vida dos idosos nas Instituições de longa Permanência do Sul do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2021 às 16:43

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 16:43

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Sul do Espírito Santo já estão em campanha para arrecadação de presentes  de Natal para os que vivem no local. Pedidos simples, como um par de chinelos ou uma caixa de bombom, podem fazer a alegria e a diferença na vida dessas pessoas que, devido à pandemia da Covid-19, estão tendo contato reduzido com as pessoas de fora.
Campanha arrecada presentes para idosos no Sul do Estado
Campanha arrecada presentes de Natal para idosos em Insituições de Longa Permanência no Sul do Estado Crédito: Reprodução | Ana Busatto Semear Esperança
Os pedidos de presentes, que inclui até camisa do Flamengo, são de idosos de instituições de MuquiJerônimo MonteiroAlegre, além de duas em Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII). Nesses locais, vivem 186 pessoas com mais de 60 anos. A campanha foi divulgada nas redes sociais.
“São pedidos simples, coisas pequenas. Geralmente eles pedem doces, caixas de bombom, roupas, itens de perfumaria e higiene pessoal. Costumam pedir esses tipos de presentes. É muito emocionante! Eles são crianças grandes, e ficam encantados com coisas simples, ficam felizes por ganharem o que pediram”, explicou a coordenadora da Instituição Lar João XXIII, Danine de Souza.
A campanha é realizada pelo Projeto Semear, grupo de Cachoeiro de Itapemirim que existe há 12 anos e ajuda com doações instituições e pessoas carentes na região. Ana Busato é uma das idealizadoras que ajuda na divulgação da campanha. Para ela, ver o sorriso no rosto de quem recebe os presentes, não tem preço.
“Todos os coordenadores dos lares de idosos ajudam, divulgam, compartilham e fazem questão de estar apoiando o projeto, pois sabem que no final do ano não é só uma alegria para gente entregar os presentes, mas para instituição, fazer nossos vovós e vovôs felizes”, contou Ana, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul. Para mais informações spbre como doar e ajudar na campanha, o contato é (28) 99941-0997. 

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