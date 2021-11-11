De chinelo a camisa do Flamengo, os desejos de idosos em asilos no ES

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“São pedidos simples, coisas pequenas. Geralmente eles pedem doces, caixas de bombom, roupas, itens de perfumaria e higiene pessoal. Costumam pedir esses tipos de presentes. É muito emocionante! Eles são crianças grandes, e ficam encantados com coisas simples, ficam felizes por ganharem o que pediram”, explicou a coordenadora da Instituição Lar João XXIII, Danine de Souza.

“Todos os coordenadores dos lares de idosos ajudam, divulgam, compartilham e fazem questão de estar apoiando o projeto, pois sabem que no final do ano não é só uma alegria para gente entregar os presentes, mas para instituição, fazer nossos vovós e vovôs felizes”, contou Ana, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul. Para mais informações spbre como doar e ajudar na campanha, o contato é (28) 99941-0997.