Anchieta vai premiar casas com melhor decoração natalina

Decoração Natalina Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

O brasileiro piscou e o Natal já está chegando. Faltando pouco mais de dois meses para os festejos da data, o município de Anchieta lança um concurso que vai premiar as casas que apresentarem as melhores decorações natalinas.

Segundo os organizadores, serão R$ 10 mil em premiações. As inscrições vão até o dia 16 de novembro, sendo realizadas por e-mail ou presencialmente na secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce). A ficha de inscrição pode ser baixada no site da prefeitura.

Podem participar residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá quatro ganhadores.

De acordo com a prefeitura, serão premiadas as quatro primeiras com as maiores notas no geral - serão de R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. O resultado será divulgado no dia 17 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.