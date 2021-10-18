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Já é Natal

Anchieta vai premiar casas com melhor decoração natalina

Fachadas mais atraentes nos quesitos criatividade e iluminação poderão ganhar prêmios que somam R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 13:24

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:24

Decoração Natalina
Decoração Natalina Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
O brasileiro piscou e o Natal já está chegando. Faltando pouco mais de dois meses para os festejos da data, o município de Anchieta lança um concurso que vai premiar as casas que apresentarem as melhores decorações natalinas.
Segundo os organizadores, serão R$ 10 mil em premiações. As inscrições vão até o dia 16 de novembro, sendo realizadas por e-mail ou presencialmente na secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce). A ficha de inscrição pode ser baixada no site da prefeitura.
Podem participar residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá quatro ganhadores.
De acordo com a prefeitura, serão premiadas as quatro primeiras com as maiores notas no geral - serão de R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. O resultado será divulgado no dia 17 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.
  • CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA DE ANCHIETA
  • Inscrições: até 16 de novembro
  • Onde: pelo email [email protected] ou na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Rod. Edival Petri, Vila Residencial Samarco)
  • Informações: (27) 3536-3667

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