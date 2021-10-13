Novo livro de J. K. Rowling, “Jack e o Porquinho de Natal” é lançado no Brasil

Capa do livro "Jack e o Porquinho de Natal", de J.K. Rowling Crédito: Divulgação/Ed. Rocco

A autora britânica J.K. Rowling voltou a publicar um romance infanto-juvenil, o que não ocorria desde 2007, quando lançou “Harry Potter e as relíquias da morte”. O livro "Jack e o Porquinho de Natal" foi lançado mundialmente na terça-feira (12) e conta sobre uma mágica aventura natalina.

Na trama, o garoto Jack, de sete anos, tem como seu melhor amigo um porquinho de pelúcia cor-de-rosa chamado de O Poto. Na véspera de Natal, o menino perde o bichinho e ganha um Porquinho de Natal, substituto de O Poto.

Ao ganhar vida quase que num passe de mágica, o Porquinho de Natal elabora um plano para que, juntamente com Jack, recupere o bichinho que foi perdido. Diante disso, a dupla embarca numa jornada cheia de magia para encontrar O Poto e reencontrar o melhor amigo da vida de Jack.

“Eu acho que há alguns conceitos no livro que podem levar a algumas conversas interessantes entre adultos e crianças”, diz J.K. Rowling sobre o lançamento. “Eu acredito que crianças podem lidar com o assunto de maneira mais complexa do que costumam acreditar”, completa.

O livro, além das palavras escritas por J.K. Rowling, conta também com nove ilustrações em preto-e-branco do premiado Jim Field. O ilustrador ganhou em seu primeiro livro, “Cats Ahoy!”, o prêmio "BookTrust Roald Dahl Funny”.

“Jim e eu trabalhamos através da minha editora, Ruth, que me enviou os desenhos dele e passou meu feedback. Como ele estava acertando tudo na primeira vez em que desenhou, a maioria dos meus comentários consistiu em expressões de alegria! Adorei trabalhar com ele. Ele realmente foi o ilustrador perfeito para o projeto”, disse Rowling sobre a parceria com Field.

No Brasil, “Jack e o Porquinho de Natal” é publicado em capa dura pela Editora Rocco, a mesma da saga de Harry Potter, e conta com 320 páginas. O preço de venda é R$ 59,90. Em seu lançamento global, a obra também chegou a mais de 20 traduções por editoras de diversos países.