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Literatura

Livro de J.K. Rowling acusado de transfobia é premiado e chega ao Brasil em maio

Autora de 'Harry Potter', que há meses é alvo de polêmicas, é homenageada com prêmio literário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:06

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:06

A escritora J.K. Rowling, que lança o livro
A escritora J.K. Rowling, que lança o livro "The Christmas Pig" Crédito: Divulgação
O livro "Sangue Revolto", de Robert Galbraith --pseudônimo da escritora britânica J.K. Rowling--, venceu o British Book Award deste ano, na categoria melhor livro de crime e ficção. A lista completa dos vencedores do prêmio foi divulgada nesta quinta-feira (13).
"Sangue Revolto", que estará à venda no Brasil a partir de 30 de maio pela editora Rocco, é o quinto romance da série "Cormoran Strike" e narra a história de um serial killer que se disfarça de mulher para cometer crimes contra mulheres cisgêneras.
O livro rendeu uma série de críticas à autora de "Harry Potter". Após publicar o romance, J.K.Rowling recebeu acusações de transfobia, o que já vem acontecendo desde 2019, quando ela deu suas primeiras declarações consideradas ofensivas à comunidade transgênera.
Segundo a escritora, "Sangue Revolto", no entanto, é inspirado nos crimes de Jerry Brudos e Russell Williams, "ambos manipuladores que ficaram com lembretes de suas vítimas".
Mas o argumento não convenceu boa parte dos críticos à autora, que classificaram "Sangue Revolto" como uma justificativa de J.K. Rowling para atacar pessoas trans.

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