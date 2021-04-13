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"The Christmas Pig"

J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', lança novo romance infantil neste ano

"The Christmas Pig", ainda sem nome em português, sairá simultaneamente no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com mais de 20 traduções ao redor do mundo

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:31
A escritora britânica JK Rowling
A escritora britânica JK Rowling lançará livro infantil Crédito: Instagram
A Rocco anunciou para outubro o lançamento de um novo livro infantil de J.K. Rowling, autora da saga "Harry Potter". "The Christmas Pig", ainda sem nome em português, sairá simultaneamente no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com mais de 20 traduções ao redor do mundo.
Primeiro romance de Rowling voltado ao público infantil desde a série de Hogwarts, a obra conta a história de um porquinho de brinquedo que ganha vida na véspera de Natal e ajuda seu dono, o menino Jack, a encontrar seu brinquedo favorito, que havia desaparecido.
No ano passado, durante a pandemia, a autora publicou gratuitamente a fábula "O Ickabog", cujos direitos autorais depois foram doados a causas filantrópicas.
Desde o fim de "Harry Potter", uma das mais rentáveis sagas literárias de todos os tempos, a autora vinha se dedicando mais a obras para adultos, como o suspense "Morte Súbita" e, sob o pseudônimo de Robert Galbraith, livros como "O Bicho-da-Seda" e "Branco Letal".
O último deles, "Troubled Blood", publicado ano passado em inglês e ainda sem tradução no Brasil, reacendeu as acusações de transfobia contra a escritora, ao trazer o personagem de um serial killer que se veste de mulher.
Ela já havia sido criticada por se posicionar, em dezembro de 2019, em defesa de uma mulher britânica que foi demitida por tuitar que pessoas não podem mudar seu sexo biológico.
"Vista-se como quiser. Chame a si mesmo do que quiser. Durma com qualquer adulto que consinta você. Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar as mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que sexo é real? #IStandWithMaya [eu apoio Maya]", tuitou Rowling, na ocasião.

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