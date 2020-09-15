J.K. Rowling recebe críticas por transfobia em 'Troubled Blood'

A escritora J.K. Rowling Crédito: Instagram/ jk_rowling_club

O livro que J.K. Rowling lança nesta terça-feira, 15, no Reino Unido, está sendo apontado como uma obra transfóbica. Em "Troubled Blood", a autora, da saga de Harry Potter, retrata a história de um assassino em série que se veste como mulher para matar mulheres cis. O caso é investigado pelo detetive Cormoran Strike, no quinto livro sob o pseudônimo de Robert Galbralth.

No fim do ano passado, a escritora gerou polêmica ao defender Maya Forstater, uma pesquisadora britânica que perdeu o emprego em uma instituição sem fins lucrativos após ter dito que transgêneros não poderiam mudar de sexo biológico. "Vista-se como quiser. Chame a si mesmo como quiser. Durma com qualquer adulto que consinta. Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que o sexo é real?", escreveu J.K. Rowling na ocasião.

Com o lançamento do livro nesta terça, alguns críticos foram incisivos, como Jake Kerridge, em The Telegraph: "me pergunto o que os críticos da posição de Rowling sobre questões trans vão achar de um livro cuja moral parece ser: nunca confie em um homem de saias". Kelly Lawler, do USA Today, declarou: "A intensidade e crueldade das declarações de Rowling me chocaram. O debate sobre se é possível separar a arte do artista ressurge toda vez que uma celebridade faz ou diz algo errado".

Nas redes sociais, a hashtag #RIPJKRowling ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 14. No Brasil, os internautas ficaram decepcionados. "Eu admiro muito os fãs de Harry Potter. Eu jamais iria conseguir separar a obra da monstra criadora. Força, guerreiros", escreveu um. "Sério, JKRowling? 'Nunca confie em um homem de vestido'? Ser transfóbica já é péssimo agora escrever um livro assim é fora do limite", comentou outra internauta.

sério JKRowling? "nunca confie em um homem de vestido"? ser transfóbica já é péssimo agora escrever um livro assim é fora do limite...#RIPJKRowling pic.twitter.com/59qSeGcPKC — bia (@bia_xd) September 14, 2020

Mais o fandom de Harry Potter não tem um dia de paz por causa dessa mulher #RIPJKRowling pic.twitter.com/WPamXKtbUB — Alana Gonçalves (@HeyLanaG_) September 14, 2020

#RIPJKRowling



oq eu queria: uma versão de harry potter onde harry e draco terminam juntos



oq eu ganho: pic.twitter.com/jpSkJwfNkw — ?????? / ??? ????????? ? (@Lovesszzs) September 14, 2020

Eu admiro muito os fãs de Harry Potter, eu jamais iria conseguir separar a obra, da monstra criadora.

Força guerreiros ??#RIPJKRowling pic.twitter.com/L6ehnLed3j — C&E (@CulturaEtcetera) September 14, 2020

Alguns internautas aproveitaram a oportunidade para questionar a autoria de Harry Potter, acreditando que a verdadeira escritora da obra é Emma Watson.

Venho aqui em nome de todos os Potterheads dizer que não apoiamos e nem reconhecemos JK Rowling como escritora de Harry Potter.



É possuímos consciência de quem é a VERDADEIRA E ÚNICA escritora de Harry Potter, Vulgo Emma Watson. #RIPJKRowling pic.twitter.com/rZLenv7cpd — ????? | ?: ??????? ??? (@misspatty13_) September 15, 2020

#RIPJKRowling Harry Potter foi escrito pela Emma Watson e só minha opinião importa , Já dizia o ditado, hoje uma transfóbica vai estragar o meu dia. pic.twitter.com/DZN2u9A6ik — ???? ? ?????? Julie and the Phantoms ? (@biihjongkey) September 14, 2020