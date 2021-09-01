Especial de Natal do Porta dos Fundos será em formato de animação

Fábio Porchat, humorista e roteirista do Porta dos Fundos Crédito: Paramount+/Divulgação

O grupo Porta dos Fundos está em fase de produção de seu primeiro Especial de Natal em formato de animação. Ainda sem data de estreia, 'Te Prego Lá Fora' chegará à plataforma de streaming Paramount+.

A história retrata Jesus, que ainda não era Cristo, em sua adolescência, chegando a uma nova escola de Ensino Médio. O novo aluno vai contar com a ajuda do amigo Lázaro para se integrar a essa turma. Em Te Prego Lá Fora, a ideia é mostrar as desventuras de um grupo de amigos em sua vida escolar e, mais que isso, revela "quão mesquinhos os meninos podem ser", segundo a sinopse informada.

No material de divulgação, Fábio Porchat afirma que o Porta sempre quis fazer uma animação.

Nos anos anteriores, o Porta dos Fundos surgiu com seus especiais provocando polêmicas e ataques violentos contra o grupo. Além disso, em 2019, o grupo recebeu o Emmy Internacional de Comédia, pelo Especial de Natal Se Beber, Não Ceie. Já o Especial de 2020, Teocracia em Vertigem, teve mais de 1.3 bilhões de impressões nas mídias sociais.



Lembre alguns dos especiais de Natal do Porta dos Fundos:

Em Se Beber Não Ceie, uma versão da Santa Ceia mas pelo olhar dos humoristas do grupo. Na trama, Porchat é Jesus e terá ao seu lado Gregório Duvivier como Judas. O que se vê é uma paródia ao filme Se Beber, Não Case, mas, neste caso, quem desaparece depois da festa é Jesus.

Em A Primeira Tentação de Cristo, Jesus completa 30 anos e leva um convidado que conheceu no deserto para conhecer sua família. O filho de Deus e Maria é recebido com uma festa surpresa que se desdobra em uma sequência de situações e diálogos hilários.