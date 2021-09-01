Especial de Natal do Porta dos Fundos será em formato de animação

O grupo Porta dos Fundos está em fase de produção de seu primeiro Especial de Natal em formato de animação. Ainda sem data de estreia, 'Te Prego Lá Fora' chegará à plataforma de streaming Paramount+.
A história retrata Jesus, que ainda não era Cristo, em sua adolescência, chegando a uma nova escola de Ensino Médio. O novo aluno vai contar com a ajuda do amigo Lázaro para se integrar a essa turma. Em Te Prego Lá Fora, a ideia é mostrar as desventuras de um grupo de amigos em sua vida escolar e, mais que isso, revela "quão mesquinhos os meninos podem ser", segundo a sinopse informada.
No material de divulgação, Fábio Porchat afirma que o Porta sempre quis fazer uma animação.
Nos anos anteriores, o Porta dos Fundos surgiu com seus especiais provocando polêmicas e ataques violentos contra o grupo. Além disso, em 2019, o grupo recebeu o Emmy Internacional de Comédia, pelo Especial de Natal Se Beber, Não Ceie. Já o Especial de 2020, Teocracia em Vertigem, teve mais de 1.3 bilhões de impressões nas mídias sociais.
Em Se Beber Não Ceie, uma versão da Santa Ceia mas pelo olhar dos humoristas do grupo. Na trama, Porchat é Jesus e terá ao seu lado Gregório Duvivier como Judas. O que se vê é uma paródia ao filme Se Beber, Não Case, mas, neste caso, quem desaparece depois da festa é Jesus.
Em A Primeira Tentação de Cristo, Jesus completa 30 anos e leva um convidado que conheceu no deserto para conhecer sua família. O filho de Deus e Maria é recebido com uma festa surpresa que se desdobra em uma sequência de situações e diálogos hilários.
Em Teocracia em Vertigem, a população da Judeia e nomes decisivos para o destino de Jesus compartilham depoimentos sobre o caso que levou à morte e ressurreição do filho de Deus, tendo como pano de fundo uma sociedade polarizada e manipulada pelos desejos das elites.