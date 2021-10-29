Domingos Martins: decoração de Natal terá túnel iluminado e balão gigante

Domingos Martins anuncia decoração especial de Natal Crédito: Divulgação | PMDM

A previsão é de que a decoração fique totalmente pronta na segunda quinzena de novembro, devendo ficar exposta até o dia 6 de janeiro de 2022. Segundo a prefeitura, uma das principais novidades na decoração natalina de 2021 será um túnel de 80 metros na Rua de Lazer, no centro da cidade. O espaço vai ser todo iluminado com 120 mil microlâmpadas. A Rua de Lazer é um dos principais pontos turísticos visitados do município e abriga vários restaurantes, cafeterias e lojas.

Já a Praça Dr. Arthur Gerhardt ganhará vários ornamentos com o tema natalino. Uma das principais atrações será um balão de seis metros, iluminado com 20 mil microlâmpadas. Os visitantes poderão entrar e sentar no balão para fazerem fotos. O local também ganhará uma mini Vila do Papai Noel e uma árvore de Natal.

Domingos Martins terá balão de seis metros, iluminado com 20 mil micro lâmpadas Crédito: Divulgação | PMDM

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Outros locais do Centro de Domingos Martins também serão enfeitados, como o Hotel Imperador, a Praça da Biquinha, o Portal da Cidade e a Casa da Cultura. Além disso, comunidades que ficam no interior do município também vão ganhar uma decoração especial. Ao todo, serão 250 mil microlâmpadas que vão proporcionar o clima natalino ao município.

Domingos Martins mini vila do Papai Noel Crédito: Divulgação | PMDM

A última edição do evento tradicional foi o 23º Brilho de Natal, que ocorreu entre os dias 29 de novembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020. Na ocasião, foi destacado o simbolismo, a religiosidade e a cultura Alemã. A cidade foi iluminada com uma decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.

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