Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem shows

Domingos Martins: decoração de Natal terá túnel iluminado e balão gigante

Previsão é de que a decoração fique totalmente pronta na segunda quinzena de novembro, devendo ficar exposta até o dia 6 de janeiro de 2022

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:46

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 out 2021 às 16:46
Para quem quer curtir o final do ano nas montanhas capixabas, o município de Domingos Martins promete decoração natalina com novidades, entre elas um túnel iluminado de 80 metros e um balão gigante na Rua de Lazer. Apesar de estarem fora dos moldes tradicionais do famoso Brilho de Natal pelo segundo ano consecutivo — sem shows e apresentações devido à pandemia da Covid-19 — os enfeites prometem encantar moradores e visitantes que passarem pelos principais pontos da cidade, que estarão decorados com luzes e belíssimos ornamentos.
Região Serrana
Domingos Martins anuncia decoração especial de Natal Crédito: Divulgação | PMDM
A previsão é de que a decoração fique totalmente pronta na segunda quinzena de novembro, devendo ficar exposta até o dia 6 de janeiro de 2022. Segundo a prefeitura, uma das principais novidades na decoração natalina de 2021 será um túnel de 80 metros na Rua de Lazer, no centro da cidade. O espaço vai ser todo iluminado com 120 mil microlâmpadas. A Rua de Lazer é um dos principais pontos turísticos visitados do município e abriga vários restaurantes, cafeterias e lojas.
Já a Praça Dr. Arthur Gerhardt ganhará vários ornamentos com o tema natalino. Uma das principais atrações será um balão de seis metros, iluminado com 20 mil microlâmpadas. Os visitantes poderão entrar e sentar no balão para fazerem fotos. O local também ganhará uma mini Vila do Papai Noel e uma árvore de Natal.
Região Serrana
Domingos Martins terá balão de seis metros, iluminado com 20 mil micro lâmpadas Crédito: Divulgação | PMDM
Domingos Martins - decoração de Natal terá túnel iluminado e balão gigante
Outros locais do Centro de Domingos Martins também serão enfeitados, como o Hotel Imperador, a Praça da Biquinha, o Portal da Cidade e a Casa da Cultura. Além disso, comunidades que ficam no interior do município também vão ganhar uma decoração especial. Ao todo, serão 250 mil microlâmpadas que vão proporcionar o clima natalino ao município.
Região Serrana
Domingos Martins mini vila do Papai Noel Crédito: Divulgação | PMDM
A última edição do evento tradicional foi o 23º Brilho de Natal, que ocorreu entre os dias 29 de novembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020. Na ocasião, foi destacado o simbolismo, a religiosidade e a cultura Alemã. A cidade foi iluminada com uma decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.

RELEMBRE FOTOS ANTIGAS DO BRILHO DE NATAL ANTES DA PANDEMIA

Brilho de Natal em Domingos Martins

Veja Também

Covid-19: ES tem três microrregiões próximas do risco muito baixo

Dia de Finados: regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória

Veja fotos feitas por assinantes durante encontro com fotógrafos de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins montanhas Natal Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/05/2026
Imagem de destaque
Dupla chega de moto, invade casa e mata homem a tiros em Linhares
Carteira de trabalho digital
Dia do Trabalho: modernização da legislação exige atenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados