Pelo segundo ano consecutivo, o Brilho de Natal — tradicional evento de final de ano em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo — não será realizado. Para este ano, está prevista apenas uma decoração especial, sem a realização de shows, eventos e apresentações como nos anos anteriores à pandemia da Covid-19.
Segundo a Prefeitura de Domingos Martins, a decoração deve ficar pronta na segunda quinzena de novembro e ser mantida exposta até o dia 6 de janeiro de 2022.
A prefeitura explicou que a suspensão do evento continua considerando os reflexos da pandemia da Covid-19. A última edição do evento foi o 23º Brilho de Natal, que ocorreu entre os dias 29 de novembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020.
Na edição de 2019, foi destacado o simbolismo, a religiosidade e a cultura Alemã. A cidade foi iluminada com uma decoração inspirada nos clássicos contos infantis dos irmãos alemães Jacob e Wihelm, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.
Domingos Martins não terá Brilho de Natal pelo segundo ano consecutivo