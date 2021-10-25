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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.842 mortes e tem 603.851 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 643 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (25) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2021 às 18:15

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:15

Coronavírus
ES registrou 15 mortes em 24h Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.842 mortes e 603.851 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 643 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (25) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.305. Na sequência, aparece Vila Velha (75.832), seguida por Vitória (66.120) e Cariacica (45.656). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.625), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.379 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.650. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.913 contaminações.
Até esta segunda (25), mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 579.876, com acréscimo de 1.144 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Os dados de vacinação do Painel Covid-19 não foram atualizados nesta segunda-feira (25), mas, até o domingo (24),  3.147.434 pessoas tomaram alguma dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 2.000.826 já estão com a imunização completa (primeira + segunda doses), além de outras 114.382 pessoas que tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.
Ainda segundo o Painel Covid-19, 224.899 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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