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78º mapa de risco

Covid-19: número de cidades do ES em risco baixo sobe para 75

Divulgada nesta sexta-feira (22), a nova classificação vale a partir da próxima segunda (25) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 31 de outubro
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 out 2021 às 17:52

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 17:52

covid
Governo do Espírito Santo divulga 78º Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Governo do ES
O número de municípios classificados no risco baixo para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo aumentou, segundo o 78º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia e divulgado nesta sexta-feira (22) pelo governo do Estado. Na nova classificação, 75 cidades estão no risco baixo, três no moderado e nenhum município está classificado nos riscos alto e extremo.
 O novo mapa de risco vale a partir da próxima segunda-feira (25) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 31 de outubro. A Grande Vitória continua no risco baixo. 

O QUE MUDOU:


  • Melhoraram: Rio Bananal e Guaçuí — migrando para o risco baixo;
covid
Governo do Espírito Santo divulga 78º Mapa de Risco Covid-19 Crédito: Governo do ES

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA:

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Ibatiba, Mantenópolis e Presidente Kennedy

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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