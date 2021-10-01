Covid-19: ES registra 12.567 mortes e 587.121 casos confirmados

ES voltou a registrar mil casos diários Crédito: Freepik

12.567 mortes e 587.121 casos confirmados do O Espírito Santo chegou ao total dedo novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1º) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ). É a terceira vez durante a semana que o Espírito Santo registra mais de 1 mil casos em 24h.

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.739. Na sequência, aparece Vila Velha (73.334), seguida por Vitória (64.148) e Cariacica (44.345). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.100), que fica na Região Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.086 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.344. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.690 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 561.968, com um acréscimo de 945 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES