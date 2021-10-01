Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.567 mortes e 587.121 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1°) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 18:11

Publicado em 

01 out 2021 às 18:11
Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES voltou a registrar mil casos diários Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.567 mortes e 587.121 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1º) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). É a terceira vez durante a semana que o Espírito Santo registra mais de 1 mil casos em 24h.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.739. Na sequência, aparece Vila Velha (73.334), seguida por Vitória (64.148) e Cariacica (44.345). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.100), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.086 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.344. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.690 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 561.968, com um acréscimo de 945 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.998.140 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.676.187 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.210 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a secretaria, 72.139 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

Veja Também

Vacinas de RNA mensageiro não geram doenças autoimunes

Pfizer pede à Anvisa inclusão de 3ª dose na bula para todos os maiores de 12 anos

Covid-19: Cariacica prepara vacinação de adolescentes nas escolas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde SESA Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados