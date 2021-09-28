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Covid-19

Pfizer pede à Anvisa inclusão de 3ª dose na bula para todos os maiores de 12 anos

O prazo de avaliação do pedido é de 30 dias, desde que não haja a necessidade de esclarecimentos adicionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 16:35

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 16:35

Vacina Pfizer-BioNTech
Frasco da vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (28) a solicitação da farmacêutica Pfizer para alterar a posologia da sua vacina contra a covid-19. A solicitação tem como intuito a aprovação do uso da 3ª dose do imunizante. Atualmente, a bula só prevê aplicações de duas doses da vacina.
A empresa quer que seja avaliada a aplicação de uma terceira dose do seu imunizante de forma homóloga, ou seja, a aplicação de uma 3ª dose em todos que já receberam duas doses do imunizante há pelo menos 6 meses. O prazo de avaliação do pedido é de 30 dias, desde que não haja a necessidade de esclarecimentos adicionais. O pedido do uso da 3ª dose da farmacêutica engloba as faixas etárias acima de 12 anos.
"A solicitação da Pfizer trata da vacinação homóloga, ou seja, aplicação de dose de reforço em voluntários que receberam as duas doses iniciais da vacina Comirnaty há pelo menos 6 meses. A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 12 ou mais anos de idade", afirma a Anvisa. "O estudo clínico apresentado para subsidiar as alegações de eficácia e segurança da aplicação de dose de reforço contaram com a participação de voluntários brasileiros. O protocolo clínico foi aprovado pela Anvisa em 18 de junho de 2021. Além do Brasil, participaram deste estudo voluntários dos Estados Unidos e da África do Sul", continuou.
De acordo com a agência sanitária, para que haja alteração na bula de qualquer medicamento ou vacina, os estudos clínicos devem ser aprovados previamente por agências reguladoras e seguir com procedimentos de Boas Práticas Clínicas. Durante a avaliação, a Anvisa pode ainda fazer exigências técnicas ou solicitar adequações ao laboratório.

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