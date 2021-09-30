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Imunização

Covid-19: Cariacica prepara vacinação de adolescentes nas escolas

Secretária de Saúde distribui a primeira dose para os adolescentes do município. Haverá também vacinação contra o HPV para as meninas com idades entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:41

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

30 set 2021 às 11:41
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Imunização contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai intensificar o processo de vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 nas escolas do município de Cariacica. A ação de imunização acontece nas instituições municipais, estaduais e federal, com a distribuição da primeira dose.
“Esta etapa de vacinação contra a Covid-19 nas escolas é muito importante para alcançar um número cada vez maior de adolescentes. Em Cariacica temos um público estimado de 34.379 pessoas com idade entre 12 e 17 anos e as equipes da Semus já vacinaram mais de 14 mil adolescentes com a primeira dose”, ressaltou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara.
Nesta sexta-feira (1/10), a partir das 13h, a imunização acontecerá no Instituto Federal de Tecnologia (Ifes), em Itacibá.
Na semana seguinte, na próxima segunda-feira (4), acontece a vacinação em escolas estaduais, em ambos os turnos - matutino e vespertino. Serão vacinados os alunos das escolas São João Batista, Hunney Everest Piovesan, Alzira Ramos, Coronel Olímpio Cunha, Jesus Cristo Rei, Dr. Moisés Castelo Branco e Joaquim Barbosa Quitiba.
Já na próxima quinta (7) e sexta-feira (8), será a vez das equipes da Semus visitarem as escolas municipais João Pedro, Manoel Padilha, Martinho Lutero, Maria Guilhermina, Terfina Rocha Ferreira, Manoel Melo Sobrinho, Talma Sarmento Miranda, Oliveira Castro, Ayrton Senna, Amenófis Assis e Cerqueira Lima. A aplicação do imunizante também ocorre nos dois turnos.
Para receber a vacina os alunos menores de idade devem levar uma autorização dos pais ou responsáveis. Em todas as escolas, as coordenações entram em contato de maneira prévia com as famílias para avisar sobre a campanha com os estudantes.

HPV

Além da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde também irá realizar a aplicação da vacina contra o HPV nas escolas estaduais e municipais. Esta vacina é destinada a meninas com idades entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Assim como no caso da vacina contra o coronavírus, os pais e responsáveis devem autorizar a aplicação da vacina nos alunos. Um comunicado prévio foi realizado pelas coordenações.

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