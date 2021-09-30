Covid-19: Cariacica prepara vacinação de adolescentes nas escolas

Imunização contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai intensificar o processo de vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 nas escolas do município de Cariacica . A ação de imunização acontece nas instituições municipais, estaduais e federal, com a distribuição da primeira dose.

“Esta etapa de vacinação contra a Covid-19 nas escolas é muito importante para alcançar um número cada vez maior de adolescentes. Em Cariacica temos um público estimado de 34.379 pessoas com idade entre 12 e 17 anos e as equipes da Semus já vacinaram mais de 14 mil adolescentes com a primeira dose”, ressaltou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara.

Nesta sexta-feira (1/10), a partir das 13h, a imunização acontecerá no Instituto Federal de Tecnologia (Ifes), em Itacibá.

Na semana seguinte, na próxima segunda-feira (4), acontece a vacinação em escolas estaduais, em ambos os turnos - matutino e vespertino. Serão vacinados os alunos das escolas São João Batista, Hunney Everest Piovesan, Alzira Ramos, Coronel Olímpio Cunha, Jesus Cristo Rei, Dr. Moisés Castelo Branco e Joaquim Barbosa Quitiba.

Já na próxima quinta (7) e sexta-feira (8), será a vez das equipes da Semus visitarem as escolas municipais João Pedro, Manoel Padilha, Martinho Lutero, Maria Guilhermina, Terfina Rocha Ferreira, Manoel Melo Sobrinho, Talma Sarmento Miranda, Oliveira Castro, Ayrton Senna, Amenófis Assis e Cerqueira Lima. A aplicação do imunizante também ocorre nos dois turnos.

Para receber a vacina os alunos menores de idade devem levar uma autorização dos pais ou responsáveis. Em todas as escolas, as coordenações entram em contato de maneira prévia com as famílias para avisar sobre a campanha com os estudantes.

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