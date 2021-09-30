Covid-19: Vila Velha disponibiliza 14 mil vagas para vacinação

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta quinta-feira (30), novo agendamento para imunização da população. As vagas são destinadas ao público que necessita tomar a segunda dos imunizantes AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, além daqueles que precisam receber a dose de reforço.
O agendamento é realizado através do site da prefeitura.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- Segunda dose da AstraZeneca: 4.800 vagas (pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias);
- Segunda dose da Pfizer: 3.200 vagas (pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias);
- Segunda dose da Coronavac: 3.000 vagas (aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias);
- Terceira dose da Pfizer: 3.000 vagas (pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses e imunossuprimidos que completaram o ciclo há 28 dias).
COMPROVAÇÃO
O paciente imunossuprimido deve apresentar um documento comprobatório (original e cópia) de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.
No caso de adolescentes, é necessário apresentar documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
Além disso, pessoas com condições especiais, devem mostrar os seguintes documentos:
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.