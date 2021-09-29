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ES disponibiliza vacina contra meningite para crianças de até 10 anos não vacinadas

O Espírito Santo apresenta cobertura de 76,03% até então, sendo que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%

Publicado em 

29 set 2021 às 12:23

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 12:23

Caixa e frasco da vacina contra a meningite
Vacina meningocócica C conjugada Crédito: Divulgação/SESA
A Secretaria de Saúde (Sesa), através do Programa Estadual de Imunizações, disponibiliza temporariamente a vacina contra meningite para crianças não vacinadas de até 10 anos (10 anos, 11 meses e 29 dias). O propósito é combater a doença e fortalecer a cobertura da vacina meningocócica C conjugada.
A ação vai ao encontro das medidas definidas pelo Ministério da Saúde no combate à doença, em virtude das baixas coberturas vacinais nos últimos anos - agravada pela pandemia, evitando, assim, a ocorrência de surtos da doença, hospitalizações, sequelas e óbitos.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Espírito Santo apresenta cobertura de 76,03% até então, sendo que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Em 2020, a cobertura da meningocócica C conjugada foi de 84,34%. Já no ano de 2019, atingiu 90,46%.

MENINGOCÓCICA C CONJUGADA

A vacina está disponível no Calendário Nacional de Vacinação em esquema de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, e uma dose de reforço, de preferência aos 12 meses de idade.
Para as crianças que perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, é recomendada a administração de uma dose até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
Neste momento, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger as crianças, estimula-se a imunização do público ainda não vacinado até 10 anos.

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