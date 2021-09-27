Covid-19: ES vai exigir comprovante de vacinação para matrícula escolar

"É um anúncio relativamente óbvio, porque cobrar vacinas para doenças que conhecemos já ocorre todos os anos. Esse é um procedimento padrão para qualquer vacina. Não é por causa da Covid-19"

No Espírito Santo, a Lei nº 10.913, de 2018, tornou obrigatória a apresentação do cartão de vacinação em dia no ato da matrícula. Ou seja, crianças e adolescentes com até 18 anos têm que estar imunizados para ter acesso à escola, pública ou particular. Caso a caderneta não esteja atualizada, a família tem um prazo de até 30 dias para regularizar a situação.

Durante a visita à Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Claudionor Ribeiro, Vitor de Angelo mencionou conversas com o colega. “O secretário Nésio fez menção a isso há poucos dias. Não tivemos uma conversa sobre os detalhes, mas o que adiantou é óbvio. Nós cobramos a carteira de vacinação todos os anos para a matrícula. Como a vacinação da Covid-19 está no rol das vacinas que a faixa etária está recebendo é natural que seja cobrada também”, disse.