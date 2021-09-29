Covid-19: Cachoeiro terá mutirão de vacinação em centros comerciais

Cachoeiro vai ter mutirão de vacinação contra a Covid-19 na quinta e sexta-feira desta semana Crédito: Márcia Leal/PMCI

Covid-19 para diversos públicos nesta quinta (30) e sexta-feira (1º), das 10h às 18h. Os locais de vacinação serão o Shopping Cachoeiro, no Centro, e o Perim Center, no bairro Caiçara. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , anunciou que vai realizar um mutirão de vacinação contra apara diversos públicos nesta quinta (30) e sexta-feira (1º), das 10h às 18h. Os locais de vacinação serão o Shopping Cachoeiro, no Centro, e o Perim Center, no bairro Caiçara.

O mutirão será direcionado ao público a partir de 12 anos que ainda não tomou a primeira dose, além de pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou já no prazo; idosos a partir de 60 anos que necessitam da dose de reforço(que tenham tomado as duas doses ou a dose única há mais de cinco meses); e imunossuprimidos (baixa imunidade) — que tenham tomado as duas doses ou a dose única há mais de 28 dias.

A prefeitura informou que, no momento de se vacinar, a pessoa deve apresentar documento de identidade, cartão de vacina e CPF ou o cartão do SUS. Adolescentes de 12 a 17 anos terão que estar acompanhados por um adulto.

“Estamos em estágio bem avançado da campanha de imunização, mas ainda falta muita gente para tomar a primeira dose ou completar o esquema vacinal. Por isso, esses mutirões são importantes para alcançar cada vez mais pessoas”, afirma o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.

A vacinação também continua ocorrendo rotineiramente nas 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e não é necessário realizar agendamento.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-ES) disponibilizou aos moradores de Cachoeiro a opção de se vacinar contra a Covid-19 no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac). A vacinação é voltada para todos os públicos, não apenas usuários do serviço.