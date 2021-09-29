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Covid-19: Cachoeiro terá mutirão de vacinação em centros comerciais

Ação será realizada nesta quinta (30) e sexta-feira (1°), com disponibilização de primeira, segunda e terceira doses para todos os públicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 15:55

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:55

A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Cachoeiro vai ter mutirão de vacinação contra a Covid-19 na quinta e sexta-feira desta semana Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, anunciou que vai realizar um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para diversos públicos nesta quinta (30) e sexta-feira (1º), das 10h às 18h. Os locais de vacinação serão o Shopping Cachoeiro, no Centro, e o Perim Center, no bairro Caiçara.
O mutirão será direcionado ao público a partir de 12 anos que ainda não tomou a primeira dose, além de pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou já no prazo; idosos a partir de 60 anos que necessitam da dose de reforço(que tenham tomado as duas doses ou a dose única há mais de cinco meses); e imunossuprimidos (baixa imunidade)  — que tenham tomado as duas doses ou a dose única há mais de 28 dias.
A prefeitura informou que, no momento de se vacinar, a pessoa deve apresentar documento de identidade, cartão de vacina e CPF ou o cartão do SUS. Adolescentes de 12 a 17 anos terão que estar acompanhados por um adulto.
“Estamos em estágio bem avançado da campanha de imunização, mas ainda falta muita gente para tomar a primeira dose ou completar o esquema vacinal. Por isso, esses mutirões são importantes para alcançar cada vez mais pessoas”, afirma o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.

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A vacinação também continua ocorrendo rotineiramente nas 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e não é necessário realizar agendamento.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-ES) disponibilizou aos moradores de Cachoeiro a opção de se vacinar contra a Covid-19 no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac). A vacinação é voltada para todos os públicos, não apenas usuários do serviço.
Para se vacinar no Capaac, é preciso se cadastrar e fazer agendamento no site Vacina e Confia (www.vacinaeconfia.es.gov.br). O Capaac fica na rua Leopoldino Smarzaro, 17, bairro Monte Cristo.

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