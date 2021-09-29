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Durante a CPI

Hang confirma que sua mãe, cardíaca e diabética, tomou "kit covid"

Regina Hang deu entrada em um hospital no dia 1° de janeiro e faleceu em 3 de fevereiro; médicos afirmam que a declaração de óbito de Regina "foi fraudada"

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 14:16
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza oitiva de empresário acusado de pertencer ao chamado
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza oitiva de empresário acusado de pertencer ao chamado "gabinete paralelo". Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O empresário Luciano Hang confirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, nesta quarta-feira (29), que sua mãe, Regina Hang, usou remédios do 'kit covid', como hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, quando detectou a covid-19 em dezembro do ano passado. Ele disse que sua mãe tinha diversas comorbidades, como problemas cardíacos e diabetes, e teve assistência médica. Regina Hang deu entrada em um hospital no dia 1º de janeiro, em São Paulo. Ela morreu em 3 de fevereiro
Médicos que denunciam irregularidades na operadora de saúde Prevent Senior afirmam que a declaração de óbito de Regina Hang "foi fraudada". Segundo os ex-funcionários da rede, o documento que atesta a morte "omitiu o real motivo do falecimento", que seria por covid-19. A empresa nega irregularidades.
O Estadão teve acesso à certidão de óbito de Regina. No documento, a causa morte é descrita como "disfunção de múltiplos órgãos, choque distributivo refratário, insuficiência renal crônica agudizada, pneumonia bacteriana, síndrome metabólica, acidente vascular isquêmico prévio". Não há menção à covid.
Em vídeo publicado no Instagram, em 5 de fevereiro, Luciano Hang relatou que a mãe estava assintomática e com "quase 95% do pulmão tomado" quando foi levada ao hospital. "Eu me questiono: será que se eu tivesse feito o tratamento preventivo, eu não teria salvado a minha mãe?", afirmou no vídeo. As imagens foram veiculadas durante o depoimento do empresário.
Durante a sessão, Hang tentou desvincular "tratamento precoce" e "tratamento preventivo" para justificar o vídeo e os remédios do 'kit covid' que sua mãe tomou. Segundo ele, "preventivo não é precoce". Hang disse que "preventivo é antes de ter o vírus". O tratamento precoce, segundo ele, ocorre depois que a covid é descoberta.

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