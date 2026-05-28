Servidores públicos são flagrados com canetas emagrecedoras ilegais no ES

Servidores públicos foram flagrados com medicamentos ilegais usados para emagrecimento durante a Operação “Efeito Colateral”, realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo nesta quinta-feira (28), na cidades de Serra e Vila Velha. Segundo as investigações, as chamadas “canetas emagrecedoras” eram aplicadas em clientes até dentro de postos de saúde.





A informação foi divulgada pelo superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Rafael Correa, em entrevista à TV Gazeta. Ele explicou que a ação apura um esquema de contrabando, distribuição e venda clandestina de medicamentos para diabetes e obesidade.





"Tivemos uma grande apreensão desses medicamentos, inclusive na casa de servidores públicos que não deveriam estar com esses medicamentos", afirmou o delegado Rafael Correa.