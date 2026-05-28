Ação mira venda ilegal de 'canetas emagrecedoras' e prende suspeitos na Grande Vitória

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Efeito Colateral, que investiga um grupo suspeito de atuar no contrabando, descaminho e venda ilegal de medicamentos no Espírito Santo, incluindo as chamadas “canetas emagrecedoras”. Durante a ação, o principal alvo da investigação foi preso na Serra. Uma segunda prisão também foi realizada no bairro Araçás, em Vila Velha.
Além dos mandados de prisão, equipes cumpriram ordens de busca e apreensão com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de delegacias especializadas.
Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada na distribuição e comercialização irregular de medicamentos diversos.
A ofensiva foi conduzida pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Cerca de 50 policiais participaram da operação, distribuídos em 15 viaturas.
Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento, e a polícia ainda não havia divulgado detalhes sobre os materiais apreendidos nem a identidade dos suspeitos.