Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Ação mira venda ilegal de 'canetas emagrecedoras' e prende suspeitos na Grande Vitória
Operação Efeito Colateral

Ação mira venda ilegal de 'canetas emagrecedoras' e prende suspeitos na Grande Vitória

Prisões ocorreram em Vila Velha e na Serra; operação da Polícia Civil investiga grupo que atuava com contrabando e comercialização irregular de medicamentos, incluindo “canetas emagrecedoras”

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 07:22

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mai 2026 às 07:22

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Efeito Colateral, que investiga um grupo suspeito de atuar no contrabando, descaminho e venda ilegal de medicamentos no Espírito Santo, incluindo as chamadas “canetas emagrecedoras”. Durante a ação, o principal alvo da investigação foi preso na Serra. Uma segunda prisão também foi realizada no bairro Araçás, em Vila Velha.


Além dos mandados de prisão, equipes cumpriram ordens de busca e apreensão com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de delegacias especializadas.


Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada na distribuição e comercialização irregular de medicamentos diversos.

A ofensiva foi conduzida pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Cerca de 50 policiais participaram da operação, distribuídos em 15 viaturas.


Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento, e a polícia ainda não havia divulgado detalhes sobre os materiais apreendidos nem a identidade dos suspeitos.

Veja Também 

O “Pedalaço Pela Paz

Terceira Ponte terá interdição parcial para evento ciclístico no domingo (31)

Mariana Barros Laranja Roeder e o sobrinho Nathan Laranja Roeder

CRO-ES faz fiscalização e notifica clínica de dentista em Vila Velha

Operação da Receita Estadual aconteceu na ES 482, em Cachoeiro

Receita recupera mercadorias sem nota fiscal e aplica multa de R$ 44 mil em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?
O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/05/2026
Projeto E-Lazarus dirigido pro Elena Sartor
Atriz capixaba participa de produção audiovisual internacional em Nova York

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados