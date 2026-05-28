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Pais de alunos de Vila Velha vão poder acompanhar nota dos filhos via app

Os cidadãos sem ligação direta com a rede de ensino também podem utilizar o app para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias de educação do município

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 11:36

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

28 mai 2026 às 11:36
O app facilita o trabalho dos professores e amplia a comunicação com toda a comunidade escolar Reprodução/Pixabay

Já está disponível um novo serviço dentro do aplicativo oficial Vila Velha On. A ferramenta permite que os pais e responsáveis dos alunos da rede municipal consultem notas, boletins e a situação escolar dos filhos pelo celular. 


Os cidadãos sem ligação direta com a rede de ensino também podem utilizar o app para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias de educação do município. 


Para os professores, o aplicativo funciona como pauta online portátil, permitindo o registro de frequência dos estudantes, visualização da grade de horários e envio de avisos para unidades em que possui ligação. 


Para utilizar o app, não é necessário criar uma nova conta. O acesso é feito utilizando o CPF e a senha já cadastrados na conta única de Vila Velha, o mesmo perfil que pode realizar a rematrícula e agendar consultas. 


A secretária de Educação Carla Cabidel, informou que nos próximos meses novas ferramentas serão incluídas. Consultas ao calendário letivo, acompanhamento do aluno (com histórico escolar, lembretes e ocorrências) e um mural de avisos em tempo real são as atualizações previstas.

Como utilizar o app


  • Quando instalado, toque em "Entrar" / "Login" e informe seu CPF e senha da conta única;

  • Na tela principal, selecione o ícone Educação;

  • O sistema carregará os dados do aluno ou filhos vinculados automaticamente.

  • Em caso de esquecimento de senha, a recuperação pode ser feita pelo portal da Conta Única de Vila Velha. 

Funcionalidades para cada usuário 

Perfil Responsável Pais com mais de um filho matriculado conseguem visualizar o perfil de cada um dos estudantes de forma vinculada. Eles têm acesso ao boletim escolar (disponibilizado após o Conselho de Classe Trimestral), dúvidas frequentes e identidade estudantil digital.


Perfil Aluno Os próprios estudantes podem acompanhar suas notas, situação escolar.


Perfil Professor Para os docentes, o aplicativo funciona como uma pauta online portátil, permitindo o registro de frequência dos alunos, conteúdo programático, visualização da grade horária e envio de avisos para todas as unidades em que possui vínculo.


Perfil Geral Cidadãos sem vínculo direto com a rede também podem utilizar o espaço para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias da educação municipal.

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