Pais de alunos de Vila Velha vão poder acompanhar nota dos filhos via app

Já está disponível um novo serviço dentro do aplicativo oficial Vila Velha On. A ferramenta permite que os pais e responsáveis dos alunos da rede municipal consultem notas, boletins e a situação escolar dos filhos pelo celular.





Os cidadãos sem ligação direta com a rede de ensino também podem utilizar o app para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias de educação do município.





Para os professores, o aplicativo funciona como pauta online portátil, permitindo o registro de frequência dos estudantes, visualização da grade de horários e envio de avisos para unidades em que possui ligação.





Para utilizar o app, não é necessário criar uma nova conta. O acesso é feito utilizando o CPF e a senha já cadastrados na conta única de Vila Velha, o mesmo perfil que pode realizar a rematrícula e agendar consultas.





A secretária de Educação Carla Cabidel, informou que nos próximos meses novas ferramentas serão incluídas. Consultas ao calendário letivo, acompanhamento do aluno (com histórico escolar, lembretes e ocorrências) e um mural de avisos em tempo real são as atualizações previstas.