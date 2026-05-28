Pais de alunos de Vila Velha vão poder acompanhar nota dos filhos via app

Já está disponível um novo serviço dentro do aplicativo oficial Vila Velha On. A ferramenta permite que os pais e responsáveis dos alunos da rede municipal consultem notas, boletins e a situação escolar dos filhos pelo celular.
Os cidadãos sem ligação direta com a rede de ensino também podem utilizar o app para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias de educação do município.
Para os professores, o aplicativo funciona como pauta online portátil, permitindo o registro de frequência dos estudantes, visualização da grade de horários e envio de avisos para unidades em que possui ligação.
Para utilizar o app, não é necessário criar uma nova conta. O acesso é feito utilizando o CPF e a senha já cadastrados na conta única de Vila Velha, o mesmo perfil que pode realizar a rematrícula e agendar consultas.
A secretária de Educação Carla Cabidel, informou que nos próximos meses novas ferramentas serão incluídas. Consultas ao calendário letivo, acompanhamento do aluno (com histórico escolar, lembretes e ocorrências) e um mural de avisos em tempo real são as atualizações previstas.
Como utilizar o app
- O aplicativo Vila Velha On pode ser instalado disponível gratuitamente para download nas lojas digitais, Google Play Store (Android) ou Apple App Store (iPhone (iOS).
- Quando instalado, toque em "Entrar" / "Login" e informe seu CPF e senha da conta única;
- Na tela principal, selecione o ícone Educação;
- O sistema carregará os dados do aluno ou filhos vinculados automaticamente.
- Em caso de esquecimento de senha, a recuperação pode ser feita pelo portal da Conta Única de Vila Velha.
Funcionalidades para cada usuário
Perfil Responsável – Pais com mais de um filho matriculado conseguem visualizar o perfil de cada um dos estudantes de forma vinculada. Eles têm acesso ao boletim escolar (disponibilizado após o Conselho de Classe Trimestral), dúvidas frequentes e identidade estudantil digital.
Perfil Aluno – Os próprios estudantes podem acompanhar suas notas, situação escolar.
Perfil Professor – Para os docentes, o aplicativo funciona como uma pauta online portátil, permitindo o registro de frequência dos alunos, conteúdo programático, visualização da grade horária e envio de avisos para todas as unidades em que possui vínculo.
Perfil Geral – Cidadãos sem vínculo direto com a rede também podem utilizar o espaço para solicitar vagas, consultar a lista de espera e acompanhar as notícias da educação municipal.