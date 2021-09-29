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Imunização

SP anuncia dose de reforço da vacina contra Covid para profissionais de saúde

Desde o início da campanha de imunização, o Estado já aplicou 63,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e  já registra 4.363.122 casos da doença e 149.380 óbitos

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 14:25
Vacinação
Desde o início da campanha de imunização, o Estado de São Paulo já aplicou 63,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
No próximo sábado, dia 2, todos os mais de cinco mil postos de vacinação do Estado de São Paulo estarão abertos das 7h às 19h. O objetivo é aplicar a segunda dose da vacina contra Covid-19, especialmente em quem está com a vacinação atrasada. "É uma grande oportunidade de aumentarmos a cobertura vacinal no Estado", disse Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações.
São Paulo também vai aplicar a terceira dose da vacina em profissionais da saúde a partir da próxima segunda-feira (04). Cerca de um milhão de profissionais serão beneficiados. Para receber a dose de reforço, é necessário ter completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses.
O Corujão da Saúde será retomado no Estado. Na primeira fase serão ofertados gratuitamente 335 mil exames de 11 tipos diferentes como biópsias, tomografias computadorizadas e ultrassonografias. Hospitais públicos e privados, como Albert Einstein, Sírio Libanês e Oswaldo Cruz, farão parte da iniciativa. Nos hospitais públicos, o programa começa no dia 1º de outubro. Nos hospitais privados, a data de início é 11 de outubro.
São Paulo já registra 4.363.122 casos da doença e 149.380 óbitos. A ocupação dos leitos de UTI é de 31,7% no Estado e 39,5% na Grande São Paulo. Desde o início da campanha de imunização, o Estado já aplicou 63,3 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

ORÇAMENTO

A nova proposta orçamentária do Estado será de R$ 286,5 bilhões. O valor para investimentos é de R$ 50 bilhões. Segundo o governador João Doria (PSDB), esse é o maior orçamento e maior volume de investimentos da história do Estado. Estão previstas oito mil obras com a geração de 200 mil empregos diretos.
Doria anunciou a redução de impostos e a antecipação da desoneração fiscal. A redução de impostos, segundo o governador, abrangerá os setores de eletroeletrônicos, indústria do petróleo, indústria de gás natural, bioedisel, genética animal, sucos e bebidas naturais, veículos usados, veículos elétricos, medicamentos e saúde em geral, entre outros.

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