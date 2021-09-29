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Às 14h desta quarta (29)

Covid: Vitória abre agendamento para adolescentes, 2ª dose e dose de reforço

Município vai disponibilizar um total de 6.000 doses da vacina contra a Covid-19

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 12:04

Publicado em 

29 set 2021 às 12:04
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Vitória abre, às 14 horas desta quarta-feira (29), 2.500 vagas para agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.
O agendamento pode ser feito pelo endereço Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será sábado (02) no Maanaim Vitória e Unidade de Saúde Santo Antônio.

PFIZER - VAGAS PARA QUEM RECEBEU 1ª DOSE ATÉ 6 DE AGOSTO

Vitória também abre, nesta quarta, às 14 horas, 1.000 vagas para a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 6 de agosto.
O agendamento pode ser feito por meio do link Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será sábado (02) no Maanaim Vitória. A Semus segue a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e está aplicando a segunda dose no intervalo de oito semanas (56 dias).

DOSE DE REFORÇO

Também às 14 horas, Vitória abre novo agendamento online para aplicar a dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a última dose até o dia 7 de maio, independente do imunizante aplicado.
Serão disponibilizadas 2.500 vagas por meio do Agendamento Vitória e pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação acontece sábado (02) no Ginásio da UniSales e na Igreja Batista em Jardim da Penha.

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