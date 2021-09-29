Covid: Vitória abre agendamento para adolescentes, 2ª dose e dose de reforço

Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Vitória abre, às 14 horas desta quarta-feira (29), 2.500 vagas para agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.

O agendamento pode ser feito pelo endereço Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será sábado (02) no Maanaim Vitória e Unidade de Saúde Santo Antônio.

PFIZER - VAGAS PARA QUEM RECEBEU 1ª DOSE ATÉ 6 DE AGOSTO

Vitória também abre, nesta quarta, às 14 horas, 1.000 vagas para a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 6 de agosto.

O agendamento pode ser feito por meio do link Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online.

A vacinação será sábado (02) no Maanaim Vitória. A Semus segue a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e está aplicando a segunda dose no intervalo de oito semanas (56 dias).

DOSE DE REFORÇO

Também às 14 horas, Vitória abre novo agendamento online para aplicar a dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a última dose até o dia 7 de maio, independente do imunizante aplicado.