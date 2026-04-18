Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Famosos lamentam a morte do ex-jogador Oscar Schimdt, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Conhecido como "mão santa", ele eternizou a camisa 14 da seleção brasileira. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu.





No Instagram, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes fez sua homenagem. "Que triste! Morreu hoje Oscar Schmidt. Um gênio do basquete. Um dos maiores do mundo. Um apaixonado por tudo que fazia. Um sorriso tão grande quanto ele. Essa foto, foi nos jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, quando trabalhamos juntos. Meu respeito e meu carinho pra família, pro meu amigo Tadeu Schmidt e pros milhões de fãs".





Em suas redes, Ana Maria Braga também se manifestou. "Hoje nos despedimos do nosso “Mão Santa”, o eterno campeão Oscar Schmidt. Maior pontuador da história do basquete, ele deixa um legado marcante, com recordes históricos e uma carreira que atravessou gerações. Mais do que os números, Oscar será sempre lembrado como um grande incentivador do esporte, alguém que inspirou jovens, levou o basquete a novos públicos e mostrou, dentro e fora das quadras, o que é paixão pelo que se faz".

Lúcio Mauro Filho escreveu: “Um dos maiores atletas de todos os tempos. Um cara que me ensinou a ter orgulho de ser brasileiro. Um guerreiro. Não há palavras para descrever. Só gratidão. Obrigado, ídolo Oscar! Descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande brasileiro!”

O apresentador Luciano Huck também prestou homenagem a lenda do basquete. "Um gigante dentro das quadras e um enorme gente fina fora delas."

