Marianne Assbu e Dudu Altoé recebem o Poucos & Bons em ritmo de Copa do Mundo

A seleção "Poucos & Bons" entrou em campo para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo 2026. Queridos de RR, os RPs Dudu Altoé e Marianne Assbu reuniram amigos e parceiros nesta terça-feira (02) para um almoço em clima de verde-amarelo, na Consuelo House. A sobremesa ficou a cargo de Edna Jabour. Veja as fotos de Cacá Lima.
Em Anchieta
[No Caparaó]
Festival de Inverno de Guaçuí
O Caparaó entra de vez no clima da temporada de inverno com a abertura do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026, que acontece de quinta-feira (4) a sábado (6), durante o feriado de Corpus Christi. Inspirado no universo vibrante de Las Vegas, o evento reúne música, gastronomia e experiências imersivas em uma programação que traz ao palco nomes como Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Dallas Country e o tributo oficial aos Mamonas Assassinas. Além dos shows, o público poderá desfrutar de uma ambientação temática inspirada nos famosos cassinos da cidade norte-americana, com jogos recreativos sem aposta, conduzidas por croupiers especializados, como Black Jack, Poker, Poker Caribenho e Roleta, além de atrações interativas, cenografia especial e uma diversificada experiência gastronômica que valoriza os sabores e empreendedores da região do Caparaó.
Expansão
[Formação gratuita]
Produção de Exposições
O Museu Vale está com inscrições abertas para a formação gratuita “Produção de Exposições – Módulo 3: Expografia”, que acontece entre os dias 15 e 19 de junho, no Hub ES+, no Centro de Vitória. A iniciativa propõe uma introdução crítica e prática à expografia como ferramenta narrativa, abordando desde a concepção curatorial até o desenvolvimento espacial, técnico e sensorial das exposições. A capacitação será ministrada pela arquiteta, urbanista e cenógrafa Gisele de Paula, que reúne projetos em instituições como a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte do Rio (MAR) e o MAC Niterói. Aberta ao público, a formação integra o programa de capacitação do Museu Vale, que vem ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo a economia criativa capixaba. Inscrições até 9 de junho, pelo site museuvale.org. A iniciativa é do Museu Vale e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale, e realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.
Do ES para o mundo
Montanha chique
Ivan Aguilar escolheu o romântico Dia dos Namorados (12) para movimentar as montanhas capixabas. Às 18h, o estilista apresenta no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto, sua aguardada coleção de Inverno 2026, desenvolvida em collab com a Tuia. Rompendo o tradicional breu da estação, o estilista aposta no branco total e texturas fluidas em lã, cashmere e couro, unindo alta alfaiataria ao lifestyle de Pedra Azul.
Literatura infantil
O livro infantil “Papai e mamãe vão morar separados: a magia de ter dois mundos”, do advogado e escritor Samir Nemer, está entre os indicados ao Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria infantil. A indicação coloca a obra na disputa da mais tradicional premiação literária do país e celebra um trabalho dedicado a acolher crianças e famílias em momentos de mudanças.
Café de negócios
Empresários, executivos e empreendedores de diversos segmentos estarão reunidos no dia 10 de junho para uma edição especial do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases), no Steffen Centro de Eventos. Com cerca de 150 empresas participantes, a Rodada de Negócios foi estruturada para ampliar o relacionamento entre fornecedores e compradores, criando um ambiente favorável à geração de parcerias e oportunidades comerciais.
Últimos dias
Em seus últimos dias em cartaz no Palácio Anchieta, em Vitória, a exposição internacional “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” se despede do público capixaba no próximo dia 7 de junho. Com entrada gratuita e após duas prorrogações motivadas pela grande procura, a mostra já atraiu mais de 230 mil visitantes durante sua passagem por Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A exposição reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn, um dos maiores nomes da arte ocidental, e proporciona uma experiência imersiva que vai além da contemplação das obras, com projeções ampliadas, recursos interativos e lupas disponibilizadas ao público para a observação dos detalhes das técnicas de água-forte e ponta-seca utilizadas pelo artista.
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