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Renata Rasseli

Marianne Assbu e Dudu Altoé recebem o Poucos & Bons em ritmo de Copa do Mundo

Os RPs reuniram uma turma de influenciadores nesta terça-feira (02), na Consuelo House, Barro Vermelho

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

04 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Poucos e Bons Copa do Mundo
Edna Jabour, Gisela Rezende, Silvana Sarmento, Vivi Anselmé, Dudu Altoé, Renata Rasseli, Juliana Barreto, Kris Junqueira; Larissa Tantan, Marianne Assbu, Marianne Pernambuco e Renata Consuelo:  Poucos & Bons no clima da  Copa do Mundo 2026 Cacá Lima

A seleção "Poucos & Bons" entrou em campo para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo 2026. Queridos de RR, os RPs Dudu Altoé e Marianne Assbu reuniram amigos e parceiros nesta terça-feira (02) para um almoço em clima de verde-amarelo, na Consuelo House. A sobremesa ficou a cargo de Edna Jabour. Veja as fotos de Cacá Lima. 

Em Anchieta

Marcelo Braga, Sidemar Acosta e Marcos Milaneze
A pouco mais de duas semanas da abertura da Modal Expo 2026, lideranças empresariais e representantes das principais entidades da logística capixaba se reuniram em Vitória para um almoço de apresentação da feira. O encontro marcou o início da contagem regressiva para o evento, que acontece de 16 a 18 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo alguns dos maiores players do setor no país. Na foto:  Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing; Sidemar Acosta, presidente do Sindiex; e Marcos Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze. Rodrigo Gavini

[No Caparaó]

Festival de Inverno de Guaçuí

O Caparaó entra de vez no clima da temporada de inverno com a abertura do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026, que acontece de quinta-feira (4) a sábado (6), durante o feriado de Corpus Christi. Inspirado no universo vibrante de Las Vegas, o evento reúne música, gastronomia e experiências imersivas em uma programação que traz ao palco nomes como Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Dallas Country e o tributo oficial aos Mamonas Assassinas. Além dos shows, o público poderá desfrutar de uma ambientação temática inspirada nos famosos cassinos da cidade norte-americana, com jogos recreativos sem aposta, conduzidas por croupiers especializados, como Black Jack, Poker, Poker Caribenho e Roleta, além de atrações interativas, cenografia especial e uma diversificada experiência gastronômica que valoriza os sabores e empreendedores da região do Caparaó.

Expansão

Wander e Luiza Belizário
 Os negócios do empresário Wander Belizário seguem em plena expansão. À frente da Reserva do Gerente, ele, agora, passa a integrar o grupo de parceiros da Grand Construtora no Montê, mais novo empreendimento imobiliário de alto padrão da empresa. O terreno onde o edifício será construído é de sua propriedade. Na foto: Wander com a filha Luiza Belizário.  Cloves Louzada

[Formação gratuita]

Produção de Exposições

O Museu Vale está com inscrições abertas para a formação gratuita “Produção de Exposições – Módulo 3: Expografia”, que acontece entre os dias 15 e 19 de junho, no Hub ES+, no Centro de Vitória. A iniciativa propõe uma introdução crítica e prática à expografia como ferramenta narrativa, abordando desde a concepção curatorial até o desenvolvimento espacial, técnico e sensorial das exposições. A capacitação será ministrada pela arquiteta, urbanista e cenógrafa Gisele de Paula, que reúne projetos em instituições como a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte do Rio (MAR) e o MAC Niterói. Aberta ao público, a formação integra o programa de capacitação do Museu Vale, que vem ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo a economia criativa capixaba. Inscrições até 9 de junho, pelo site museuvale.org. A iniciativa é do Museu Vale e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale, e realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.

Do ES para o mundo

Renata Vicente, Vinícius Santana e Priscilla Martins (Cenders)
A pesquisa clínica desenvolvida no Espírito Santo ganhou projeção internacional. O Cenders – Centro de Pesquisa Clínica sediado em Vitória – integrou uma agenda científica em Miami (Estados Unidos) que reuniu especialistas envolvidos em um estudo global voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias para a oftalmologia. Vinícius Santana, Renata Vicente e Priscilla Martins, do Cenders, participaram das discussões ao lado de pesquisadores e instituições de diferentes países. O estudo conta com a atuação da CasexCENDERS como CRO responsável pela condução operacional do projeto no Brasil, fortalecendo a presença do Espírito Santo em pesquisas clínicas internacionais.  Divulgação

Montanha chique

Ivan Aguilar escolheu o romântico Dia dos Namorados (12) para movimentar as montanhas capixabas. Às 18h, o estilista apresenta no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto, sua aguardada coleção de Inverno 2026, desenvolvida em collab com a Tuia. Rompendo o tradicional breu da estação, o estilista aposta no branco total e texturas fluidas em lã, cashmere e couro, unindo alta alfaiataria ao lifestyle de Pedra Azul. 

Literatura infantil


O livro infantil “Papai e mamãe vão morar separados: a magia de ter dois mundos”, do advogado e escritor Samir Nemer, está entre os indicados ao Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria infantil. A indicação coloca a obra na disputa da mais tradicional premiação literária do país e celebra um trabalho dedicado a acolher crianças e famílias em momentos de mudanças.

Café de negócios

Empresários, executivos e empreendedores de diversos segmentos estarão reunidos no dia 10 de junho para uma edição especial do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases), no Steffen Centro de Eventos. Com cerca de 150 empresas participantes, a Rodada de Negócios foi estruturada para ampliar o relacionamento entre fornecedores e compradores, criando um ambiente favorável à geração de parcerias e oportunidades comerciais. 

Últimos dias 


Em seus últimos dias em cartaz no Palácio Anchieta, em Vitória, a exposição internacional “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” se despede do público capixaba no próximo dia 7 de junho. Com entrada gratuita e após duas prorrogações motivadas pela grande procura, a mostra já atraiu mais de 230 mil visitantes durante sua passagem por Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A exposição reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn, um dos maiores nomes da arte ocidental, e proporciona uma experiência imersiva que vai além da contemplação das obras, com projeções ampliadas, recursos interativos e lupas disponibilizadas ao público para a observação dos detalhes das técnicas de água-forte e ponta-seca utilizadas pelo artista. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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