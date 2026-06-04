Marianne Assbu e Dudu Altoé recebem o Poucos & Bons em ritmo de Copa do Mundo

Montanha chique



Ivan Aguilar escolheu o romântico Dia dos Namorados (12) para movimentar as montanhas capixabas. Às 18h, o estilista apresenta no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto, sua aguardada coleção de Inverno 2026, desenvolvida em collab com a Tuia. Rompendo o tradicional breu da estação, o estilista aposta no branco total e texturas fluidas em lã, cashmere e couro, unindo alta alfaiataria ao lifestyle de Pedra Azul.



Literatura infantil



O livro infantil “Papai e mamãe vão morar separados: a magia de ter dois mundos”, do advogado e escritor Samir Nemer, está entre os indicados ao Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria infantil. A indicação coloca a obra na disputa da mais tradicional premiação literária do país e celebra um trabalho dedicado a acolher crianças e famílias em momentos de mudanças.



