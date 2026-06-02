Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Lucimar e Arlindo Soares receberam a família e amigos para celebrar os 15 anos da filha Maju Soares, na sexta-feira (29), no Le Buffet Master, em Vitória. O festão foi animado pelo cantor Zé Felipe, ex de Virgínia. Com direito a bailarinas e convidados que foram à loucura, o filho do sertanejo Leonardo e Poliana ferveu a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Em Brasília
[Edição especial]
Feijoada com tempero capixaba
Ildo Steffen prepara uma edição especial da sua concorrida feijoada para o dia 28 de junho. O destaque é a apresentação do projeto “Molho Capixaba”, que promove um encontro inédito entre Marcelo Ribeiro, Rodrigo Balla e Flavinha Mendonça. No palco, pop-rock, sertanejo e axé se fundem em performance contínua, celebrando a identidade musical do ES. “É um movimento para valorizar o talento da nossa terra com excelência gastronômica”, define o anfitrião.
Em Santa Leopoldina
[Em Itaúnas]
Especial Dia dos Namorados
A empresária Kamilla Benjamim prepara uma experiência especial para celebrar o Dia dos Namorados na charmosa pousada Ka347, em Itaúnas, destino conhecido pelo clima bucólico e romântico. Nos dias 12 e 13 de junho, os hóspedes poderão desfrutar de uma programação exclusiva que reúne alta gastronomia, música ao vivo e momentos pensados para celebrar o amor. A programação começa na sexta-feira (12), com um jantar especial assinado pelo chef Luciano Victal. A noite será embalada pela apresentação de Max Acústico, em um ambiente intimista e acolhedor. No sábado (13), a experiência continua com um almoço à beira da piscina, também comandado pelo chef Luciano Victal, reforçando a proposta de sofisticação e bem-estar da pousada.
Cinema
Bazar Afecc
Quem aprecia boas oportunidades e acredita na força da solidariedade tem um encontro marcado nos dias 2 e 3 de junho. A Afecc abre as portas de seu Bazar com uma seleção especial de roupas, bolsas e acessórios de marcas nacionais e internacionais. Além de encontrar peças com preços acessíveis, os visitantes contribuem diretamente para a manutenção dos programas sociais que acolhem pacientes com câncer atendidos via SUS no Hospital Santa Rita. O Bazar Afecc fica próximo à entrada principal do Hospital, do lado direito, e funciona das 8h às 17h. A entrada é gratuita.
Líderes de vendas
A Grand Construtora promove nesta terça-feira (02) a sua última Convenção de Vendas antes da aguardada entrega do Taj Home Resort, marcada para dezembro deste ano. O evento vai premiar os 12 corretores e as 3 imobiliárias líderes de vendas do complexo de luxo. Para coroar o topo do pódio comercial, Rodrigo Barbosa encomendou troféus exclusivos assinados pelo artista plástico capixaba Ivan Coelho. O encontro, que acontece dentro do próprio oásis residencial, também servirá de palco para a última campanha comercial interna de vendas do Taj.
No Rio
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