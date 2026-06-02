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Renata Rasseli

Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Os pais Arlindo e Lucimar Soares foram os anfitriões do aniversário, na sexta (29), no Le Buffet Master, em Vitória

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória Cloves Louzada

Lucimar e Arlindo Soares receberam a família e amigos para celebrar os 15 anos da filha Maju Soares, na sexta-feira (29), no Le Buffet Master, em Vitória. O festão foi animado pelo cantor Zé Felipe, ex de Virgínia. Com direito a bailarinas e convidados que foram à loucura, o filho do sertanejo  Leonardo e Poliana ferveu a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

Em Brasília

Nilton Basílio Teixeira, Richardson Schmittel, Evair de Melo e Antonio Henrique
A gastronomia capixaba ganhou protagonismo em Brasília durante a Semana de Gastronomia e Cultura Regional, iniciativa que reuniu unidades do Senac e do Sesc de diferentes estados brasileiros, na última semana, para promover o intercâmbio de saberes, valorizar as tradições culinárias regionais e apresentar a diversidade cultural do país. O Sistema Fecomércio-ES, por meio do Sesc-ES e do Senac-ES, representa o Estado em uma programação especial realizada no Restaurante-Escola da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A comitiva capixaba leva à capital federal a riqueza dos sabores e tradições do Espírito Santo, em uma vitrine nacional que reforça a força da culinária regional como patrimônio cultural, econômico e turístico. Na foto: Nilton Basílio Teixeira, Richardson Schmittel, Evair de Melo e Antonio Henrique.
 Assessoria de Imprensa - Senac-ES

[Edição especial]

Feijoada com tempero capixaba

Ildo Steffen prepara uma edição especial da sua concorrida feijoada para o dia 28 de junho. O destaque é a apresentação do projeto “Molho Capixaba”, que promove um encontro inédito entre Marcelo Ribeiro, Rodrigo Balla e Flavinha Mendonça. No palco, pop-rock, sertanejo e axé se fundem em performance contínua, celebrando a identidade musical do ES. “É um movimento para valorizar o talento da nossa terra com excelência gastronômica”, define o anfitrião. 

Em Santa Leopoldina

Douglas e Cris Vaz com Renato Teixeira
Foi inesquecível a entrega do condomínio Barão do Império, da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em Santa Leopoldina, no sábado (30), com show do mestre da música caipira e da MPB, Renato Teixeira. Uma das grandes referências da música de raiz no Brasil, Renato Teixeira apresentou o emocionante espetáculo “Renato – 80: Uma Celebração de Vida e Música”, reunindo clássicos que atravessam gerações como Romaria, Tocando em Frente, Frete e Amanheceu, Peguei na Viola. Na foto: Douglas e Cris Vaz com Renato Teixeira Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgação

[Em Itaúnas]

Especial Dia dos Namorados 

A empresária Kamilla Benjamim prepara uma experiência especial para celebrar o Dia dos Namorados na charmosa pousada Ka347, em Itaúnas, destino conhecido pelo clima bucólico e romântico. Nos dias 12 e 13 de junho, os hóspedes poderão desfrutar de uma programação exclusiva que reúne alta gastronomia, música ao vivo e momentos pensados para celebrar o amor. A programação começa na sexta-feira (12), com um jantar especial assinado pelo chef Luciano Victal. A noite será embalada pela apresentação de Max Acústico, em um ambiente intimista e acolhedor. No sábado (13), a experiência continua com um almoço à beira da piscina, também comandado pelo chef Luciano Victal, reforçando a proposta de sofisticação e bem-estar da pousada.

Cinema

Elayne Borel e Marlei Bonella no encontro de maio da Rede Mulheres de Negócios, na noite de quinta-feira
Elayne Borel e Marlei Bonella em sessão especial do filme "O Diabo veste Prada 2", no Cine Jardins, na noite de quinta-feira (28). O encontro marcou o início das comemorações de 9 anos da Rede Mulheres de Negócios  e fechou as atividades de maio do grupo. Divulgação

Bazar Afecc

Quem aprecia boas oportunidades e acredita na força da solidariedade tem um encontro marcado nos dias 2 e 3 de junho. A Afecc abre as portas de seu Bazar com uma seleção especial de roupas, bolsas e acessórios de marcas nacionais e internacionais. Além de encontrar peças com preços acessíveis, os visitantes contribuem diretamente para a manutenção dos programas sociais que acolhem pacientes com câncer atendidos via SUS no Hospital Santa Rita. O Bazar Afecc fica próximo à entrada principal do Hospital, do lado direito, e funciona das 8h às 17h. A entrada é gratuita.



Líderes de vendas

 

A Grand Construtora promove nesta terça-feira (02) a sua última Convenção de Vendas antes da aguardada entrega do Taj Home Resort, marcada para dezembro deste ano. O evento vai premiar os 12 corretores e as 3 imobiliárias líderes de vendas do complexo de luxo. Para coroar o topo do pódio comercial, Rodrigo Barbosa encomendou troféus exclusivos assinados pelo artista plástico capixaba Ivan Coelho. O encontro, que acontece dentro do próprio oásis residencial, também servirá de palco para a última campanha comercial interna de vendas do Taj.

No Rio

Roberta Lacerda - RIO 2C
A cerimonialista e produtora de eventos Roberta Lacerda participa nesta semana do Rio 2C, para trazer as novidades e tendências do mercado de eventos. O evento, que começou na terça (26), é considerado o maior encontro de criatividade da América Latina e reuniu milhares de profissionais da indústria criativa no Rio de Janeiro até o dia 31 de maio.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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